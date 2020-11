– WERBUNG –

Inspiration für unsere Wunschliste von Guerlain

In weniger als einem Monat ist Weihnachten und auch, wenn der Advent und die Feiertage diesmal etwas anders ablaufen, als wir es gewöhnt sind, wollen wir es uns nicht nehmen lassen, unseren Lieben mit persönlich ausgesuchten Geschenken ein Glänzen in die Augen zu zaubern.

Heuer schaffen wir das mithilfe einer kleinen Helferin – einer glamourösen Biene. Als Symbol des Hauses GUERLAIN schmückt sie schon seit 1853 die ikonischen Flakons und eleganten Make-up-Linien. Ihre Erzeugnisse machen die Gesichtspflege des französischen Kultlabels außerdem besonders effektiv.

Wer noch auf der Suche nach glamourös-festlichen Tipps zum Weiterschenken (oder selbst behalten) ist, sollte sich die Bloom a Wish Holiday Kollektion genauer ansehen:

Leidenschaft zum Aufsprühen

Während das herrliche Aroma von Vanillekipferln und Lebkuchen durch unsere Küchen strömt, hüllen wir uns selbst in den Duft von Mon Guerlain L’eau de Parfum und Mon Guerlain L’eau de Parfum Bloom of Rose. Inspiriert von ihrer Muse und Kampagnenbotschafterin Angelina Jolie unterstreichen beide Düfte die starke Persönlichkeit und Leidenschaft ihrer Trägerin.

Der bekannte orientalische Duft Mon Guerlain L’eau de Parfum verknüpft die feinen Noten von erstklassigem französischem Lavendel mit Tahitensis Vanille, Arabischem Jasmin und Album-Sandelholz.

In der neuen, blumig-fruchtigen Version Mon Guerlain L’eau de Parfum Bloom of Rose steht die Rose als Königin der Blumen im Mittelpunkt. Als Essenz und absolut treffen bulgarische Rose und türkische auf köstliche Birnennoten, Vanille und Sandelholzgrundnoten.

Schönheitsnektar für die Haut

Die Haut möchte selbstverständlich das ganze Jahr über gepflegt und verwöhnt werden. Mit Abeille Royale Youth Watery Oil & Double R Serum haben wir ein unschlagbares Duo für jugendliche Haut an unserer Seite.

Abeille Royale Youth Watery Oil vereint die Kraft von Honig, die Reichhaltigkeit von Öl und die Frische von Wasser und bietet der Haut die ganze Kraft von Inhaltsstoffen, die exklusiv von GUERLAIN stammen: Honig der schwarzen Biene aus Ouessant und exklusives Gelee Royale. Die Mikro-Ölkapseln setzen ihre stärkende Wirkung in letzter Sekunde frei – für ein unvergleichlich geschmeidiges Hautgefühl. Das Produkt wird unmittelbar von der Haut absorbiert, sie wird stimuliert, sofort geglättet und gewinnt an Prallheit und Strahlkraft.

Abeille Royale Double R-Renew & Repair Serum macht Schluss mit müdem Teint, erweiterten Poren, Falten und Linien und Festigkeitsverlust. Die Haut wird geglättet, Falten und Poren verschwinden und der Teint gewinnt an Leuchtkraft. Das Gesicht wird remodelliert und die Konturen verfeinert.

Gemeinsam angewendet liefern das Double R-Renew & Repair Serum und das Abeille Royale Youth Watery Oil einen unvergleichlichen Effekt. Als Pre-Serum aufgetragen, polstert das Abeille Royale Youth Watery Oil die Haut auf und bereitet sie auf die Wirkstoffe des Double R Serums vor.

Perfekt gepflegt leuchtet unsere Haut noch wunderbarer als die Kerzen am Adventkranz!

Unterstreiche deine Schönheit

Die streng limitierte Golden Bee Holiday Make-Up Collection fängt Magie und Zauber der Feiertage perfekt ein und lässt uns mit dem Christbaum um die Wette strahlen. Auch hier ziert die Biene die eleganten Verpackungen der vielseitigen Lidschattenpalette und kultigen Météorites Perlen. Die opulent verzierten Rouge G-Lippenstiften erinnern an kunstvolle Bienenwaben.

