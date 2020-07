Kult: Die Blütenbrosche von Louis Vuitton

Garanten für charmante Mode-Updates sind aktuell diese Accessoires: Broschen in Blütenform zieren diverse Looks und sorgen so für ein nostalgisches Flair, das sich zeitgleich modisch innovativ gibt.

Foto ©Elsa Okazaki

In Form von Rosen erblühen Broschen aktuell bei Louis Vuitton.

Die sogenannte »Rendez-Vous«-Anstecknadel ist aus Messing mit Blüten und Blättern aus lackierter Emaille, deren Entwurf kommt aus dem Hause »Maison Legeron», dem berühmten Pariser Atelier, das Seidenblumen und Federarbeiten fertigt.

In Grau-Schwarz oder in Rot-Pink um € 820,-,erhältlich.

louisvuitton.com