Bottlebags: Praktische Begleiter gegen den Durst

Der Durst nach erfrischenden Accessoires lässt sich jetzt am besten mit praktischen Bottlebags löschen, inhaltlich konsequent auf das Wesentliche beschränkt: Wasser!

Als kostbarem und begrenztem Gut räumen auch die Designer Wasser immer mehr Bedeutung ein. Die wertvolle Ressource wird daher dementsprechend luxuriös verpackt: gravierte Metallflaschen, feinste Ledersorten und extravagantes Design -das kühle Nass als Inspirationsquelle und Symbol für Nachhaltigkeit und Wertschätzung, zugleich praktisch und hip als Taschenanhänger!





Trinkflasche von Loewe x Paula’s Ibiza x Sigg aus bedrucktem Aluminium mit Lederhenkel. Um € 175,-, erhältlich über net-a-porter.com. Thermoskanne mit eingraviertem Monogram-Motiv sowie Canvaslederetui, um € 1 400,-. louisvuitton.com

Flaschentasche aus Baumwollcanvas und glänzendem Kalbsleder mit Woody-Band, um €490,-, chloe.com. Aus Leder, mit abnehmbarem Schulterriemen, von Jacquemus; um € 315,-, erhältlich bei shopbop.com. Trinkflasche aus gebürstetem Edelstahl mit geprägtem Lederetui von Fendi x 24 Bottles, P.a.A. fendi.com.