Anhänglicher Trend: Brillenketten sind wieder in!

Brillenketten sind das Accessoires dieses Sommers. Sie sorgen nicht nur dafür, dass man das Lieblingsteil nicht verliert – im Handumdrehen geben sie auch den unauffälligsten Looks die nötige Würze.

Mit ulkigen TV-Ikonen wie Steve Urkel oder den Golden Girls haben die heutigen Modelle allerdings nichts mehr zu tun. Die Stile gehen von auffällig bis filigran, von edel mit echten Perlen bis hin zum coolen Edelstahl.

(1) Kette aus Edelstahl von Saskia Diez, um € 65,-. (2) Kette aus Messing von Fendi, um € 450,-. (3) Kette “Pink Bahamas” mit Emailleperlen von Roxanne Assoulin, um € 120,-. (4) Kette aus Messing von Gucci, um € 330,-. (5) Kette mit Kulturperlen von Dorotheum Juwelier, um € 99,-. (6) Kette aus rhodiniertem Metall von Thomas Sabo, um € 29,-.