Cartier LOVE IS ALL

Das Traditionshaus Cartier zelebriert die Liebe mit seiner neuen „Love is All“ Holiday-Kampagne. Zwölf Stars verraten, was Liebe für sie bedeutet, unter anderem Ella Balinska, Monica Bellucci, Lily Collins, Troye Sivan, Willow Smith und Maisie Williams.

„Es ist Teil der Cartier-Philosophie zu glauben, dass wir gemeinsam stärker und authentischer sind, und deshalb haben wir diese inspirierende Gemeinschaft von Künstlern versammelt, die das Leben mit Freude annehmen. Gemeinsam scheinen sie der Schwerkraft durch Cartiers rote Box zu trotzen, die sie mit Freude gefüllt haben.“, erklärt Arnaud Carrez, Senior Vice President und Chief Marketing Officer.