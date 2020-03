Cartier und der Panther

-WERBUNG-

Wild, faszinierend und anmutig wie die legendäre Wildkatze – seit seinem ersten Auftritt im Jahr 1914 prägt der Panther die Kreationen von Cartier

Für den Siegeszug des Cartier-Panthers zeichnet eine besondere Frau verantwortlich: Jeanne Toussaint, genannt „La Panthère“. Zwischen 1933 und 1970 prägte sie als Artistic Director of High Jewellery mit ihren extravaganten und emanzipierten Visionen das Unternehmen und inspirierte die elegantesten Damen ihrer Zeit. In Toussaints Augen waren Schmuckstücke ein Symbol für Unabhängigkeit.

1948 verlieh Toussaint dem Cartier-Panther eine dreidimensionale Gestalt. Eine ganze Generation charakterstarker Frauen wie die Herzogin von Windsor und die französische Design-Ikone Daisy Fellowes erkannten sich in ihm wieder und erkoren ihn zum It-Piece und Symbol ihrer Stärke.

Die symbolträchtige Wildkatze überträgt ihre Stärke und magische Anziehungskraft auch heute noch auf die Panthère de Cartier-Kollektionen. Die enge Zusammenarbeit von Designern, Uhrmachern, Goldschmieden, Edelsteinfassern, -polierern und -schleifern dienen einem Ziel: das Raubtier lebendig zu machen, ihm Leben einzuhauchen und Persönlichkeit zu verleihen. Und genau diese starke Persönlichkeit findet sich auch in allen Panthère-Botschaftern wieder.

Ob Schmuck, Uhren, Parfum oder Accessoires: Der Panther erfindet Sich In jeder Epoche und mit jeder Kollektion neu.

