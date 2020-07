Chanel N°5: Der Duft der Frauen

Es ist das Parfum, mit dem (fast) jede Frau etwas verbindet: »Chanel Nº 5« wurde vor 99 Jahren lanciert und ist bis heute ein Weltbestseller.

Foto: Elsa Okazaki

Spätestens seit dem Zitat von Marilyn Monroe, die sagte, dass sie im Bett nichts außer »Chanel Nº 5« trägt, hat dieses Parfum Kultstatus. Dabei wurde der Duft bereits im Jahr 1921 von Coco Chanel und Ernest Beaux, dem Parfümeur der russischen Zarenfamilie, kreiert. Es war das erste Eau de Parfum, das nicht nur nach einer Blume roch, sondern aus über 80 Inhaltsstoffen bestand. Sein charakteristischer zitronig-blumiger Geruch mit der unverkennbar pudrigen Note basiert auf einer hohen Dosis an Aldehyden.

»Chanel Nº 5« von Chanel, ab €56,99,

