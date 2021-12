Auch diesen Winter ein Hit: Chunky Boots

Gekommen, um zu bleiben: Die Chunky Boots gehen mittlerweile in die vierte Saison. Der breite, klobige Stiefel schafft es nicht nur, robust und wetterfest zu sein, sondern auch, einen dabei cool aussehen zu lassen.

Schwarze Stiefeletten mit Keilplateau von Marc Cain, um €259,-; über peek-cloppenburg.at. Kalbslederstiefeletten zum Schnüren mit Gummisohle von Hermès; um € 900,-, hermes.com. Gezippte Ankle-Boots aus glattem Kalbsleder von The Row, um €1 220,-, über mytheresa.com. Superleichte Chelsea-Boots mit Thermogummisohle und goldenem Rahmenbesatz von Bally; um €650,-, bally.eu.