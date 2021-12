Y2K: Comeback der 90er

Dolce & Gabbana

Dank der Generation Z ist die zweifelhafte Ästhetik der frühen 2000er-Jahre zurück: Unter dem Begriff Y2K -Style werden Hüftjeans, Baggy-Hosen, kurze Tops, schrille Farben und Strasssteine gefeiert.

Die Abkürzung Y2K steht für Year 2000 (Y = Year, 2K =2 kilo = 2000) und beschreibt ursprünglich ein Computerproblem, das bei der Jahrtausendwende auftrat. Mit dem Y2K-Style ist diese (zum Teil modisch fragwürdige) Zeit jetzt wieder zurück.

Dolce & Gabbana zelebriert den Y2K-Style (Bild oben): Das Strassoberteil könnte direkt einem It-Girl-Schrank der frühen 2000er-Jahre entsprungen sein. dolcegabbana.com

Eco-Fur-Jacke im Crop-Cut von Moschino Couture, um € 1 199,-, bei popp-kretschmer.com. Wadenhohe Schnürstiefel aus Lackleder mit Spitzenkappe von Marni, um € 1 450,-, marni.com.