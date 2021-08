Sie sind groß, eckig und kommen uns bekannt vor: In den aktuellen Sonnen­brillen spiegeln sich die 70er-Jahre wider. Allen voran bei Gucci zeugen sie von modischer Treffsicherheit.

Retro-Chic

XXL-Shades von Gucci by United Optics in »Havana Brown«, Rahmen und Bügel in Schild­patt-Optik, hellbraune Gläser; ­gesehen um € 400,–, unitedoptics.at.