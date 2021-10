Das Comeback des Pullunders

Im Gegensatz zum herkömmlichen Pullover wird der Pullunder oft und gerne in Kombination getragen. Bei Golf und Cricket erprobt zieht es das ärmellose Kleidungsstück jetzt auch in weniger sportliche Gefilde.

Links: Die Muster der Wiener Werkstätten sind fixe Inspirationsquellen des österreichischen Designers Arthur Arbesser: Cropped-V-Pullunder aus Mohair, € 489,-, arthurarbesser.com.

Rechts: Der in Österreich aufgewachsene Modeschöpfer Kenneth Ize übersetzt die Webtechniken seiner nigerianischen Heimat in eine neue Designästhetik. kennethize.net

Pullunder aus Wolle und Kaschmir mit Hasenmotiv von Christian Dior, um €980,-. dior.com