Das neue Einfach

Die Gestaltung der Apartments, die zwischen 20 und 44 Quadratmeter groß sind, ist stylish und flexibel . Schlaf- und Wohnbereich sind durch einen Vorhang voneinander getrennt und wer nach einem langen (Arbeits-)Tag nicht mehr ins Restaurant gehen will, kann in der vollausgestatteten Kitchenette sein eigenes Süppchen kochen.

An den Standorten Köln, Düsseldorf, München, Wien und Zürich offeriert die moderne Marke kein anonymes Hotelzimmer, sondern einen Ort mit kreativem Flair und in bester Lage , an dem es sich entspannt wohnen und bequem arbeiten lässt.