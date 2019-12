Das waren die denkwürdigsten Momente des DIVA-Jahres

Wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende zu. Wir blicken zurück auf ein DIVA-Jahr voller denkwürdiger, schöner und erfolgreicher Momente.

Kein Grund, um zu tief ins Glas zu schauen, aber: 2019 ist bald Geschichte. Und damit endet nicht nur ein Jahr sondern auch eine Dekade. Noch bevor wir uns der Aufbruchsstimmung von 2020 widmen blicken wir also einmal zurück auf die letzten zwölf Monate und erinnern uns an die wichtigsten Momente der DIVA. Viel Freude mit den teils wehmütigen, teils glücklichen Erinnerungen. Wir sehen uns im nächsten Jahrzehnt.

Februar

Für viele nicht unerwartet und dennoch ein riesen Schock! Der Tod von Modezar Karl Lagerfeld erschütterte die nicht nur die Szene. Die ganze Welt schien dem genialen wie einzigartigen Modeschöpfer und Visionär nachzutrauern. Und das auch zu Recht. Das Werken und Wirken von “Karl dem Großen” war vielfältig und in der Retrospektive wurde einmal mehr erkannt, welch Legende er schon zu Lebzeiten war. Die DIVA erinnerte sich an die zahlreichen großen Modemomente und persönliche Begegnungen mit Kaiser Karl.

April

Die DIVA freut sich mit Christoph Rumpf, der beim renommierten Festival für Mode und Fotografie von Hyeres mit dem Hauptpreis bedacht wurde. Der Steirer ist Student an der Universität für angewandte Kunst in Wien und überzeugte Jury sowie Fachpresse mit seinen teils aus alten Teppichen gefertigten Kleidern. Kenner der Modebranche sagen ihm eine steile Karriere voraus, auch seine Show bei der Berliner Fashion Week erntete tosenden Applaus!

Juni

Sie begleiten uns eigentlich das ganze Jahr über: starke, selbstbewusste, kreative Frauen mit Vision und Durchhaltevermögen. Unter “Diva of the Moment” stellen wir immer wieder Frauen vor, die uns mit ihrem Stil und ihrem Ausdrucksvermögen beeindrucken und inspirieren. Wir bedanken und sehr herzlich bei Schauspielerin Verena Altenberger, Modeallrounderin Claire Thomson-Jonville, Designer Eszter Aron, Numen-Gründerin Nicola Cliemas, Modeschöpferin Malaika Raiss, Fowerbx-Erfinderin Whitney Bromberg-Hawkings, Lingerie-Göttin Zuzanna Kuczyńska, und Lea Wieser von Arkitaip für ihre Expertise und ihre persönlichen Einblicke.

August

Blick ins Nähkästchen: Moderedakteure der DIVA verraten, welche Vorurteile, Fragen und Aussagen sie nicht mehr hören können. Mit etwas Augenzwinkern verfasst, schlug der Text doch hohe Wellen! Manche Kollegin konnte mitfühlen, manch Fashion-Neuling fühlte sich ertappt. Fest steht aber: Mode bewegt uns alle. Immer und überall. Und das ist auch gut so.

September

Was für ein Auftritt! Bei der Fashion Week in Mailand sorgte Jennifer Lopez einmal mehr für einen Wow-Moment. Mit einer Neuinterpretation des legendären Jungle-Dress von Versace stolzierte die 50jährige über eben deren Laufsteg. Und sorgte damit für noch mehr Aufsehen als beinahe 20 Jahre zuvor: stählerner Körper und makellose Schönheit treffen auch heute noch auf das Multitalent zu. Der erste Auftritt des Superstars in dem tiefe Einblicke gewährenden Outfit veranlasste Google damals dazu, die Bildersuche zu ermöglichen.

November

Die DIVA Printausgabe feiert ihr 30-jähriges Jubiläum! Das wurde auch entsprechend gewürdigt: Ein großer Rückblick auf dreißig Jahre österreichische Modegeschichte, ein Jubiläumsinterview mit Chefredakteurin Melanie Gleinser-Moritzer, jede Menge Gratulanten und ein glamouröse Geburtstagsparty bildeten den Höhepunkt der Feierlichkeiten.

Dezember

Wir schließen das Jahr mit vielen schönen Erinnerungen. Mit dem Ende von 2019 bricht eine neue Dekade an. Das noch unbeschriebene Jahrzehnt bringt bestimmt wieder viele wunderbare und aufregende Modemomente mit sich. Rückblickend waren auch die 2010er-Jahre sehr ereignisreich, wie die modische Retrospektive beweist.