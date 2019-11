Daunenjacken sind DER Streetstyle-Trend

Ihnen haftet das Image des Michelin-Männchens an und für Tierschützer gehen Daunen-Jacken sowieso nicht. Aber zum Glück bieten viele Labels inzwischen Upcycled Daune an. Und diese Streetstars beweisen: Daunenjacken und -Mäntel sind der Style-Trend des Winters.

Fest steht: die angesagten Modelle heben sich in Schnitt und Farbe von gewohnten Klassikern ab. Große Krägen, gemustert, bunte und mit vielen spielerischen Details kommen die Daunenmäntel jetzt daher. Ob in metallischem Silber oder bodenlang – so werden sie schnell zum Statement-Piece!

Bilder: Catwalkpics