Der lässigste Herbsttrend: Two Tone Fashion!

Den neuen Mantel in Schwarz oder Kamel kaufen? Die weißen Pumps oder lieber doch klassisch schwarze? Diese Fragen müssen wir uns dank des Two Tone Trends nicht mehr stellen!

Wer im ersten Moment bei Duocolor an exzentrische Farbkombinationen denkt, liegt falsch. Denn nicht nur Komplementärfarben funktionieren hervorragend auf Two-Tone-Pieces, sondern auch harmonische Farbkominationen aus einer Familie oder sogar puristische Weiß-Schwarz-Bahnen sind echte Hingucker.

Das It-Piece der Saison ist dabei auf jeden Fall ein Two-Tone Mantel. Ob aus Wolle, im Trenchstyle oder aus (Kunst)-Leder ist Geschmackssache. Die Streetstyler zeigen vor, wie es geht: Zum Hingucker-Mantel nur schlichte Basics und Accessoires kombinieren, schließlich steht der Star des Outfits fest.

Wem der Look zu extrem ist, kann sich vielleicht mit der abgeschwächten Version anfreunden. Schuhe und Taschen in Two Tone Optik zeugen derzeit von Trendbewusstsein und verleihen einem schlichten Outfit eine gute Portion Stil!

Bilder: Catwalkpix