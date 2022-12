DESIGN ZUM HÖREN

Max Brown Hotels lanciert limitierten Plattenspieler in exklusiver Partnerschaft mit Crosley.

Mit einer neuen Kooperation trifft Max Brown Musik- und Designliebhaber mitten ins Herz. In Zusammenarbeit mit Crosley bringen Max Brown Hotels die eigens designten Plattenspieler auf den Markt. Sie sind in allen Hotels und online über den Crosley Webshop erhältlich.

Mit dieser Zusammenarbeit betonen Max Brown Hotels erneut ihr Engagement für Kulturinteressierte, indem sie Erlebnisse schaffen, die auf die verschiedenen Leidenschaften ihrer Gäste abgestimmt sind: Musik, Kunst und Design. Während Streaming-Dienste wie Spotify und Sonos inzwischen allgegenwärtig sind, erfährt Vinyl ein Comeback. Die jüngere Generation erlebt zum ersten Mal die Freude, in eine Plattensammlung zu investieren. Ältere Musikfans lassen ihre Jugend neu aufleben und schwelgen in Erinnerungen. Crosley ist der Pionier des Vinyl- und Plattenspieler-Revivals und begeistert eine neue Generation von Musikliebhaber und Vinyl-Enthusiasten. Beide Marken verbindet die Leidenschaft für das Retro-Revival und die Liebe zur Musik – damit fügt sich die Zusammenarbeit nahtlos in das kulturelle Angebot der Max Brown Hotels ein.

Der neue Max Brown x Crosley Vinyl-Player ist in den typischen Max Brown Farben Mint und Beige erhältlich und wird in einer speziell designten Ledertasche geliefert. Die Crosley Plattenspieler sind bereits seit der ersten Hoteleröffnung 2014 fixer Bestandteil der Hotelzimmer in Amsterdam, Berlin, Düsseldorf und Wien – so ist jedes mit einem Plattenspieler und Vinyl ausgestattet, um jeden City-Trip musikalisch abzurunden.

crosleyradio.eu