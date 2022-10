Designmesse Blickfang: Gewinnen Sie Tickets!

Wir verlosen 5×2 Tickets für die BLICKFANG in Wien. Einfach hier am Gewinnspiel teilnehmen! Teilnahmeschluss: 13. Oktober 2022.

Dieses Jahr können sich Besucher:innen auf rund 150 Designlabels freuen. Davon stellt die Hälfte heuer zum ersten Mal an einer BLICKFANG Wien aus. Aus 13 Nationen reisen die Kreativen dafür an und machen dem Namen der internationalen Designmesse alle Ehre.

Alles Design! heißt es vom 21. bis 23. Oktober im MAK , wenn die internationale Designmesse BLICKFANG in den größten Design Concept Store der Stadt einlädt und sich das Museum für Angewandte Kunst wieder in den Hotspot für Entdecker:innen und Liebhaber:innen schöner Dinge verwandelt. Einfach für alle, die gute Gestaltung schätzen.