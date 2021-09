Designmesse Blickfang: Gewinnen Sie Tickets!

-Werbung-

Die internationale Designmesse blickfang ist der größte Design Concept Store für die unabhängige Designszene und präsentiert individuelle Möbel, Mode, Schmuck und Wohnacessoires abseits der großen Einkaufsstraßen und Möbelhäuser. Von 15. bis 17. Oktober gastiert die Designmesse bereits zum 18. Mal im Museum für Angewandte Kunst (MAK) in Wien und versammelt 150 Designer und Designerinnen aus allen Designbereichen. Davon sind rund 60 zum ersten Mal in Wien dabei.

Sie können es bis zur nächsten Designmesse nicht mehr erwarten? Dann schauen Sie im blickfang Designshop vorbei! Der blickfang Designshop bietet Ihnen die Möglichkeit, Produkte kennen zu lernen, die unsere Trendscouts auf den blickfang Designmessen sowie internationalen Fachmessen in Mailand, Paris oder Stockholm entdeckt haben.

Im blickfang Designshop erhalten Sie Zugang zu originellem, hochwertigem und langlebigem Design: Eben das, was niemand hat, aber jeder gerne hätte. Sie lernen die Designer:innen und deren Ideen hinter den Produkten kennen. Wir berichten von Atelierbesuchen, den Hintergründen und der Designphilosophie unserer jungen Designer:innen. So kaufen Sie bei uns nicht nur Dinge, sondern erhalten zu jedem Produkt auch eine eigene Geschichte.

www.blickfang.com

