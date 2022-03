Die 10 erfolgreichsten Jungmodels mit berühmten Eltern

Sistine Stallone

Vom Runway nach Hollywood: Am Cover von Elle und Harper’s Bazaar, am Laufsteg für Dolce & Gabbana und 1,5 Millionen Instagram-Follower: Sistine Stallone hat es mit ihren 24 Jahren schon weit gebracht. Jetzt will sie auch noch in die Fußstapfen ihres Vaters Sylvester treten: Mit dem Horror-Hit »47 Meters Down: Uncaged« gab sie auch bereits ihr großes Schauspieldebüt.