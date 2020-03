Die angesagtesten Models der Saison

Sie beherrschten die wichtigsten Laufstege der vergangenen Fashion Weeks und könnten ihren berühmten Supermodelkolleginnen bald den Rang ablaufen: Die DIVA stellt die derzeit gefragtesten Models und zwei vielversprechende Newcomer vor.

Sofia Steinberg

Mit modernem Gothic-Look, strahlend grünen Augen und pechschwarzem Haar fällt Sofia Steinberg auf. Die schöne Russin, die simpel Steinberg genannt wird, steht auf der Hotlist von models.com ganz oben und ist seit über einem Jahr auf allen wichtigen Laufstegen präsent (rechts für Chanel), aber auch ein Liebling der Kameras. Sollte sie ihre junge Modelkarriere dennoch eines Tages an den Nagel hängen wollen, ist auch das zweite Standbein klar: Steinberg hat hinter der Kamera mindestens genauso viel Talent wie davor. Auf ihrem privaten Instagram-Account beweist sie dies mit künstlerischen Porträts vieler ihrer Kolleginnen.

Adut Akech

Die Geschichte von Adut Akech liest sich wie ein Märchen: Geboren und aufgewachsen in einem Flüchtlingslager in Kenia, gelang ihrer ursprünglich sudanesischen Familie ein Neustart in Australien. Von dort aus erobert Adut gerade die Modewelt – 2019 zierte sie fünf (!) Vogue-Cover gleichzeitig, war Model of the Year, und das Time Magazine wählte sie unter die »100 einflussreichsten Teenager«. Die 19-Jährige nutzt ihren Status, um anderen Flüchtlingen zu helfen.

Rebecca Leigh Longendyke

Das sommersprossige Gesicht der hübschen Amerikanerin ist in den letzten Monaten immer öfter aufgefallen. Dabei hätte ihre Modelkarriere beinahe nicht stattgefunden: Nach einem Probeshooting als 16-Jährige wollte Longendyke nichts von der Modewelt wissen. Als Studentin auf der Suche nach einem Sommerjob gab sie dem Modeln eine zweite Chance und erkannte doch noch die Vorzüge des Berufs. Inzwischen ist sie eines der meistgebuchten Laufstegmodels.

Felice Nova Noordhoff

Mit blonder Lockenpracht und einer markanten Nase, die an Supermodel Linda Evangelista erinnert, hat Felice Nova Noordhoff einen hohen Wiedererkennungswert. Die 18-jährige Holländerin (rechts mit Fake-Lippenpiercing am Runway für Acne Studios) debütierte vor drei Jahren exklusiv bei Prada und wird unter den Top-50-Models geführt. Daneben lieh sie großen Werbekampagnen, etwa für H &M, Giuseppe Zanotti und Hermès, ihr Gesicht.

Sora Choi

Als Gewinnerin der dritten Staffel von Südkoreas »Next Topmodel«-Show -bereits im Jahr 2012 -hat Sora Choi inzwischen tatsächlich den Sprung ins internationale Business geschafft. Die 27-Jährige ist seit zwei Jahren in der Liste der Top-50-Models und lief allein in der letzten Saison in 45 Shows (oben: Dior). Das kann sie selbst noch immer nicht glauben, wie sie sagt: »Ich bin ehrlich überrascht von meinem Erfolg. Das bedeutet nicht, dass ich an mir zweifle, aber ich bin immer extrahart zu mir selbst.«

Die Newcomer

Mona Tougaard und Evie Harris

Nach sehr erfolgreicher erster Laufstegsaison sind diese beiden ihren etablierten Kolleginnen schon dicht auf den Fersen: die Dänin Mona Tougaard (re.) und die Engländerin Evie Harris (li.), beide 17 Jahre. Nachdem die zauberhafte Blondine Harris im Herbst bei JW Anderson eröffnete, folgten Loewe, Valentino und noch einige mehr. Tougaard, die sowohl somalische und äthiopische als auch türkische Wurzeln hat, schnupperte schon vor zwei Jahren Modelluft, als sie den dänischen Elite Model Look Contest für sich entschied. Seit vergangenem Jahr zählt sie zu den Top-Newcomern der Branche und lief zunächst exklusiv für Prada und bei allen großen Shows in Paris.