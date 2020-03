Die besten Beauty Lines der Make-up Artists

Make-up Artists schminken täglich die unterschiedlichsten Gesichter. Sie wissen, was funktioniert, und setzen ihr Know-how immer wieder in Form von eigenen Produktlinien um. Beachtenswert!

Gucci Westman sagt: »Es geht nicht nur darum, Farbe auf die Haut zu bringen -meine Produkte sollen die Haut heilen und beruhigen.« Die in Kalifornien geborene und in Schweden aufgewachsene Make-up-Künstlerin schminkt Hollywoodgrößen wie Jennifer Aniston und Cameron Diaz, aber auch Gwyneth Paltrow ist ein Fan ihrer Weniger-ist-mehr-Looks, in deren Zentrum ein frischer Teint steht. Dementsprechend klug reduziert ist das Sortiment von Westman Atelier: mit Antioxidantien angereicherte Cremesticks für Grundierung, Rouge, Kontur und Highlights, feine Puder und eine fast rein pflanzliche Wimperntusche.

Cruelty free: Jillian Dempsey

Sie schminkt das »junge Hollywood« für den roten Teppich: Zu Jillian Dempseys Klientinnen gehören Jennifer Lawrence, Emilia Clarke und Kristen Stewart. Ganz im Sinne des Zeitgeists und der Wünsche ihrer Millennial-Zielgruppe entwickelte die US-Visagistin eine Clean-Make-up-Linie, bei der die meisten Produkte »cruelty free« und vegan sind. Besonders hübsch sind die Cremefarben für Lider, Wangen und Lippen mit natürlichen und teilweise biologischen Inhaltsstoffen.

Made in Austria: Alma Brushes

Die österreichische Make-up-Künstlerin Alma Milcic avancierte in den letzten Jahren durch die Eröffnung der Brow & Lash Bars by RefectoCil in Wien und Salzburg zur Beautyunternehmerin. Das Tüpfelchen auf dem i bildet die eigene Make-up-Pinsel-Linie: Die Range von Alma Brushes umfasst 14 Pinsel, darunter ein besonderer Grundierpinsel mit einer vertieften Mitte für Flüssig-Make-up und zarten Echthaarinseln für feinste Lidschattenapplikation. Seit Kurzem ist Milcic unter »almatutorials« auch auf Youtube zu finden. Bei Nägele &Strubell und Kussmund, kussmund.wien

Ästhetisch anmutend: Edward Bess

Als Edward Bess mit 15 Jahren seine Heimat North Carolina Richtung New York verließ, wollte er eigentlich Schauspieler werden. Die Modelkarriere kam dazwischen, und mit ihr entfaltete sich seine Lust an Ästhetik und Farben: Bess entwarf seine erste Lippenstiftkollektion. Zehn Jahre später umfasst seine Linie Make-up, Haarpflege, Parfum und historisch anmutende Beautyaccessoires.

Funktionalität steht im Vordergrund der Linie des New Yorker Make-up Artists Troy Surratt. Die rechteckigen »Custom«-Paletten kann man sich nach eigenen Vorstellungen mit Puder, Rouge, Concealer und Lidschatten zusammenstellen. Weitere Highlights sind die »Torche Lumière«-Schimmersticks und nachfüllbare Eyeliner mit von der japanischen Kalligrafie inspirierten Pinselspitzen.

Teintprodukte, Lidschatten und Lippenfarben vom Vollprofi: Nachdem Pat McGrath, die aktuell wohl berühmteste Make-up-Künstlerin, ihre Produkte anfangs nur in limitierter Stückzahl verkaufte (und diese dann jedes Mal binnen weniger Stunden ausverkauft waren), gibt es ihre Kollektion nun endlich unbeschränkt und zum weltweiten Versand bereit.