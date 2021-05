Haarpflege am Stück: Die besten festen Shampoos

Der Trend zur Seife erlebt derzeit einen Boom und machen nicht nur Hände sauber. Spezielle Soap Bars eignen sich auch für Haar- Wäsche und Pflege.

Festes Shampoo ist einer der aktuell größten Pflegetrends und wird uns weiterhin begleiten -denn durch die kompakte Form wird bei der Verpackung auf Plastik verzichtet. Gleichzeitig reinigen und pflegen die guten Stücke so sanft wie ihre flüssigen Pendants, bestehen sie doch aus denselben Zutaten. Keine Spur von aggressiver Seife!

Mit der » Shampoo &Shower Box« von Lavera können feste Shampoos transportiert und in der Dusche geschützt aufbewahrt werden; um €3,99. lavera.de Sorgt mit Sheabutter und Macadamiaöl für glänzendes Haar: »Radiant Rose Shampoo + Conditioner« in Würfelform von Team Dr. Joseph, € 18,-. teamdrjoseph.com Feuchtigkeitsspendende Shampoo Bar »Moist Repair« aus der »Solid Shampoo Collection« von KMS für normales bis trockenes Haar, € 20,60. kmshair.com

»Kiss Me Argan« von Foamie gibt es als Shampoo und Conditioner. Beide wirken gegen Spliss und trockene Kopfhaut; um je € 4,95. foamie.com Umweltschonend und intensiv reinigend zugleich ist das klärende feste Shampoo »Equilibrio« von N.A.E., um €5,99, nae-erboristeria.de Das feste Shampoo »Langzeit Volumen« von Guhl mit vitaminreichem Blauem Lotus ist ideal für feines Haar; € 5,99. guhl.com