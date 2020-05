Die neue Einfachheit

Sense & Simplicity: Bereits vor der Corona-Krise konnte man auf den internationalen Laufstegen einen Trend zu purem und reduzierten Design beobachten.

Unifarbene, klare und gefühlt zeitlose Schnitte in Verbindung mit hochwertigen und nachhaltig produzierten Naturmaterialien werden immer mehr zum Thema.

Dabei dienen Klassiker wie Hemdbluse, Trenchcoat oder Hosenanzug oft als Basis für Neuinterpretationen. Aber auch figurumspielende Kleider und sportliche Overalls werden immer gefragter. Der Tragekomfort und die Bequemlichkeit spielen eine immer größere Rolle. Nicht nur die Optik zählt, ein Kleidungsstück soll sich auch gut anfühlen. Der Trend zu flachen Schuhen und Sneaker hat sich bereits im Alltag durchgesetzt, jetzt scheint man auch bei der Oberbekleidung nicht mehr auf den Wohlfühlfaktor verzichten zu wollen.

Schneller und intensiver als gedacht hat sich dieses Bedürfnis nach Reduktion und Bequemlichkeit als zukunftsweisend erwiesen. Die Modewelt muss sich komplett neu aufstellen, alle Vertriebswege, Produktionsstätten und saisongebundenen Kollektionen überdenken. Dabei werden die Kunden wahrscheinlich auch ihr eigenen Bedürfnisse und ihr Konsumverhalten hinterfragen und vieles neu entdecken.

Die klassische Hemdbluse

Hemdblusen bieten die perfekte Basis für Interpretationen vom Oberteil bis hin zum Kleid.

Hosenanzüge

Vom klassischen Dreiteiler bis hin zu lockeren „Pyjama“ Varianten bieten sie nicht nur unendliche Kombinationsmöglichkeiten, sondern sind in reduzierten Designs saisonungebundene Grundbausteine in der Garderobe.

Puristische Kleider

Kein Kleidungsstück spiegelt Weiblichkeit so wie das Kleid. Bei aller Bequemlichkeit – auf dieses Kleidungsstück wird Frau nie verzichten und der Tragekomfort kommt auch nicht mehr zu kurz.

Overalls

Der Overall genießt schon seit einigen Saisonen immer mehr Aufmerksamkeit und entwickelt sich von der Workwear mehr und mehr sogar zum Business Klassiker.

Trenchcoat

Auch der Trenchcoat erfreut sich großer Beliebtheit, nicht nur als Original, sondern auch in zahlreichen Neuauslegungen.