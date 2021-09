Die neuen Beauty-Trends im Herbst

Diese Saison haben die Beautykreativen definitiv über den Tellerrand geblickt – ein Trend, dem sich die DIVA überaus gerne anschließt.

Denn wenn aus der kargen Erde der lahmgelegten, teilweise sogar totgesagten Modeszene neues Leben in Form von kreativen Ergüssen sprießt, holt auch uns die Lebensfreude ein. Wenn also die folgenden Looks auch nur bedingt tragbar sind, wundere sich bitte niemand: Die Realität hat uns lange genug gehabt – neue Schaffenskraft ist, was wir brauchen! Trotzdem keine Sorge: Alltagsfreundliches ist ebenfalls mit im Gepäck.

Gesichtsschmuck Die niederländische Designerin Iris van Herpen ist bekannt für die organisch-futuristisch wirkenden Wellenformen, die ihre Kleider, aber immer wieder auch ihre Gesichtsmasken zieren. Für die aktuelle Kollektion »Earthrise« schmücken geschwungene Silberbänder Nase, Augen und Ohren - ein Blickfang sondergleichen. Rouge Pink goes Punk! Wer meint, rosa sei nur etwas für kleine Mädchen und rosa Wangen nur etwas für kleine Mädchen an der frischen Luft, irrt. Chanel-Kreativchefin Virginie Viard inszenierte ihre Punk- Beautys mit schwarzem Eyeliner und einer Überdosis Rouge. Auch Antonio Marcial und Coach griffen ähnlich tief ins Farbdöschen.Neben der Dosis und dem Farbton hat die Platzierung von Rouge großen Einfluss auf den Look. Kopfbedeckungen Unter den Headlines »We are made in Italy« und »Black lives matter in Italian fashion« zeigte unter anderem die in Nigeria geborene italienische Designerin Joy Meribe ihre Kreationen -darunter auch Kopfbedeckungen, die einen Irokesenschnitt mit Tüll und Federn verbinden. Ebenfalls eine schöne Mischung aus Punk und Pink! Flächiges Augen Make-Up Sue Undercover ist ein Sublabel der Marke Undercover des japanischen Designers Jun Takahashi, und genau wie seine Mode ist auch das Make-up zur Kollektion super und seltsam zugleich. Aufgetupftes Gelb und Hellrosa ziehen sich wie eine Augenmaske über das Gesicht -eine Superheldin der Straße, undercover. Applikationen Auch wenn Applikationen im Alltag kaum Einsatz finden, bieten sie Inspiration für besondere Momente - von Hochzeiten im Hippiestil bis zu Red-Carpet-Auftritten. Für Make-up-Fans sind sie jedenfalls jedes Mal aufs Neue ein Augenschmaus! Neben den immer wieder gern gesehenen Glitzersteinen auf und unter den Lidern sind diese Saison gepresste, getrocknete Blumen als Gesichtszierde ein absolutes Highlight. Die filigranen Blüten zur ungeschminkten Haut erzählen von Landmädchen, Erntefesten und Naturritualen, während die Steinchen das Licht einfangen. Cat Eyes Designer Erdem Moralioglu ließ sich für seine aktuelle Kollektion vom Style von Balletttänzerinnen zwischen Probe und Aufführung inspirieren. Die Make-up Artists der Laufstege bewiesen auch bei Eyelinern eine besondere Finesse - sowohl die Form (Stichworte scharfe Spitzen, geschwungene Linien) als auch die Farbwahl betreffend. Nachtblau verleiht dem Klassiker der Schminkkunst neue Eleganz, Bronze sorgt für einen grungigrockigen Touch. Kurzhaarschnitte Kurzhaarschnitte erleben aktuell einen Boom -möglich machen das Models wie Snezana Gasic, deren Bubiköpfe vielfältige Stylingvarianten zulassen. Die eindeutige Lieblingsspielart: geglättet und in die Stirn frisiert, wie hier für die Show von Budapest Select, bei der verschiedene ungarische Labels präsentierten.