Die schönsten Neujahrstrends. So starten sie modisch ins neue Jahr.

Angesichts des Jahres, das wir alle hatten, klingt es von Tag zu Tag besser, am 31. Dezember zu Hause zu bleiben. Die Nacht mit ruhigen Aktivitäten wie

Spielen oder dem Herunterzählen der Uhr mit Ihrem Welpen und einer kleinen Auswahl an Freunden oder der Familie zu verbringen, ist unsere 2020-Version des Spaßes.

Dies bedeutet auch, dass Sie nicht in Panik geraten müssen, was Sie anziehen sollen, insbesondere wenn es von nicht von Hunderten von Menschen auf einer riesigen Party gesehen wird. Für diejenigen von uns, die die Energie aufbringen können, um (natürlich!) diesen Silvesterabend zu feiern, ist es jedoch immer noch eine Freude, sich für die Nacht zu stylen, um sich schick gekleidet vom Jahr zu verabschieden. Nicht zu vergessen, dass Mitternacht auch ein paar Bilder gemacht werden sollen!

Dies kann bedeuten, dass Sie Ihren täglichen Sweater gegen ein Paillettenkleid oder Ihren Hoodie gegen ein süßes Oberteil tauschen – was auch immer Sie für ein paar Stunden festlich fühlen lässt. Wir haben verschiedene Looks für alles zusammengestellt, was Sie auf dem Terminkalender haben. Der Countdown für das Zusammenstellen der Garderobe läuft

Bling, bling: Pailletten

Pailletten für Silvester sind keine radikal neue Idee, und das ist in Ordnung – wir brauchen das Funkeln in dieser Saison mehr denn je. Nach dem Jahr, das wir hatten, ist es notwendig, etwas Spaß und Flair in die Nacht zu bringen, wenn Sie sich von 2020 verabschieden. Ob Sie zu Hause oder virtuell feiern, greifen Sie zu einem Kleid oder zu einem Oberteil mit Pailletten und geben Sie denn Jahr noch ein wenig Glitzer.

Ein rückenfreies Kleid

Wenn Sie jemandem im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf drehen möchten, tragen Sie ein rückenfreies Kleid, ein Oberteil oder einen Overall. Der einzige schwierige Teil könnte darin bestehen, einen BH zu finden, der zu Ihrem Outfit passt, aber keine Sorge. Es gibt für dieses Problem auf jeden Fall eine Lösung! Auch schulterfrei ist als heißer Trend eine gute Wahl für das Outfit zum Jahreswechsel.

Keine Riemchenabsätze erlaubt

Im Gegensatz zu fast jedem Neujahrsfoto, das Sie in Ihrem Insta-Feed gesehen haben, sind Riemchenabsätze am 31. Dezember nicht obligatorisch. Tatsächlich ziehen wir es vor, unsere Zehen nicht in der Kälte zu entblößen, sondern niedliche Stiefel zu tragen, die uns die Möglichkeit geben, schick auszusehen und gleichzeitig unser Lieblingspaar Wollsocken anzuhaben.

Ein unvergesslicher Mantel

Natürlich brauchen Sie für stylishe Stiefel auch den passenden Mantel. Denn auch wenn wir wahrscheinlich in diesem Jahr keine Feuerwerke sehen werden, ein paar Schritte nach draußen zu tun und vielleicht in die Sterne zu blicken, das lassen wir uns trotzdem nicht nehmen. Und dabei ist nichts wichtiger, als sich warm zu halten. Rot ist eine schöne Farbe für die Neujahrsnacht und wird in manchen Kulturen als glücksbringend angesehen, auf jeden Fall ist sie sexy und auffällig. Sie können natürlich auch einen Steppmantel oder ein Modell im Leolook wählen.

Schicke Pyjamas oder Onesies

Das neue Jahr auf Ihrer Couch, im Schlafanzug, mit Ihrem Lebensgefährten und Ihrem Welpen einläuten? Klingt nach unserer Art von Nacht. Ziehen Sie einen Pyjama an, der auch ein Zweiteiler aus Satin sein kann, oder wählen Sie einen flauschigen Onesie und lassen Sie das Jahr richtig ruhig und entspannt ausklingen.

Ein Pullover und Jeans

Für das entspannte und lässige Modemädchen passen Pullover und Jeans zu Silvester, besonders wenn Sie keine Pläne im Kalender haben. Sie mögen es praktisch und warm und wissen: keine große Feier, kein großer Style. Natürlich können Sie trotzdem ein schönes Make-up auflegen und die Haare stylen, denn ein wenig Glamour geht immer. Oder Sie tragen endlich mal die schöne Bluse und dazu einen Cardigan, oder klauen sich gleich den Hoodie von ihrem Freund aus dem Schrank. Hauptsache, Sie fühlen sich wohl. In diesem Look können Sie auch problemlos an die Tür gehen, wenn die Nachbarn überraschend vorbeikommen, um auf das neue Jahr anzustoßen.

Statement Ohrringe und/oder -ketten

Es wird viel Wert auf das Kleid, das Oberteil oder die Schuhe gelegt, die am 31. Dezember getragen werden sollen, aber vernachlässigen Sie nicht Ihre Schmuckoptionen. Ohrringe sind ein schneller Weg, um einem Look den letzten Schliff zu verpassen, vor allem, wenn es sich um große und auffällige Modelle handelt. Damit setzen Sie genau den Akzent, der ein ansonsten schlichtes Outfit leuchten und glimmern lässt.

Bei der Wahl des passenden Schmucks planen Sie, wohin Sie die Blicke lenken wollen: Auf Ihr Dekolleté oder doch lieber die Schlüsselbeine? Dort, wo sich der größte Schmuck befindet, schaut man unwillkürlich hin.

Die Alternative zu Pailletten: Leder

Tauschen Sie die Pailletten gegen einen überraschenden Lederlook. Egal, ob Sie sich für eine Lederjacke, ein Oberteil, ein Kleid oder sogar eine Hose entscheiden, Sie werden die Nacht in Ihrem Outfit genießen. Bevorzugen Sie die vegane Variante, kein Problem, es gibt ausreichend Auswahl bei veganen Alternativen zu echtem Leder. Dem Look tut es keinen Abbruch!

Im Grunde gibt es ohnehin nur eine Regel: Sie müssen sich wohlfühlen, alles andere ist Nebensache.