Die schönsten Taschen der Saison

Sie punkten durch die Verbindung von Softness und Standvermögen: Diese Taschen suchen ihresgleichen! Weiche Obermaterialien wie Velours und Satin verleihen ihnen eine samtige Optik und einen Griff, der sich wolkengleich anfühlt.

Die deutsche Influencerin Caro Daur greift gerne zu monochromen Looks. Auch für Taschen hat sie ein gutes Händchen – sie mag es knautschig, aber gut zum zwanglos Deponieren. Der Clou an den neuen Taschenformen ist simpel erklärt: Eine strukturierte Form wird durch ein weiches Innenleben wundervoll kontrastiert.

Das Schweizer Traditionshaus Maison Mollerus erfindet sich mit seinen Taschen jede Saison neu; um ca.€ 700,-, mollerus.com. Die aufgesetzte Minitasche macht dieses Modell von Mulberry besonders reizvoll, um € 1 895,-, mulberry.com. Ein Spiel aus Leder und Stoff: So überzeugt die Beuteltasche von Maison Margiela, um € 920,-, maisonmargiela.com. Fast zu schön, um wahr zu sein, ist dieses Modell von Bulgari, um € 2 980,-, bulgari.com.

Neue Herstellungstechniken machen es möglich: Leder gibt sich besonders robust und zugleich spielerisch wandelbar -auch gegerbtes Ponyfell oder Kalbshaar, wie bei diesem Modell, machen da mit. Das Modell »Folded Iconic« von Paco Rabanne überzeugt in einzigartiger Form; um € 1 090,-, über net-a-porter.com. Die Ansprüche der Frauen von heute unterscheiden sich deutlich von denen noch vor einer Generation: Eine Tasche muss wandlungsfähig sein, Spielraum in der Trageweise liefern, praktisch sein und zeitgleich ein Modezitat mit Ausrufezeichen darstellen. Viele Wünsche, die Bally nun mit dem Taschenmodell »Harryet« ideal umgesetzt hat: Trotz der runden Form und des weichen Leders behält sie ihre Struktur. Das Modell gibt es in sieben Versionen, ab €495,-, bally.eu. Außen hart, innen zart: Diese Tote von Victoria Beckham überzeugt in Form und Material, um €1 590,-, victoriabeckham.com. Creative Director Daniel Lee interpretiert bei Bottega Veneta das Intrecciato-Leder komplett neu, P. a. A., bottegaveneta.com.

Wie von einem anderen Stern: Diese Tasche von Aigner betört in Form und vor allem Farbe, P. a. A., aignermunich.com. Der Witz an der gepolsterten Tasche von Dries Van Noten ist das extraweiche Leder des Knautschgriffs , um €665,-, net-a-porter.com. Mit völlig neuen Tragemöglichkeiten überrascht diese Tasche von Jil Sander, um €990,-, jilsander.com. Nostalgisch in der Anmutung, doch modern in punkto Anspruch ist diese Shoppingbag von Fendi, um €2 700,-, fendi.com.