Diese 5 innovativen Basics verschönern deinen Sommer

– WERBUNG –

Mit AlphaTauri durch die warme Jahreszeit

Sommer-Trend Nummer 1: Das Cupro-Shirt



Ein T-Shirt, das nicht nur schick aussieht, sondern auch mit vielem kombiniert werden kann, was bereits in deinem Kasten hängt, ist der perfekte Begleiter für die wärmeren Tage. Das WOLAM-Shirt aus Cupro, einer innovativen Kupferseide, deren Eigenschaften mit der von Viskose vergleichbar ist, bietet genau das! Es überzeugt durch atmungsaktive Eigenschaften und seine softe, angenehme Haptik.

Der seidige Glanz verleiht diesem Basic einen edlen Look, der sowohl sportlich als auch schick kombiniert werden kann.

Hier gibt’s eine Styling-Inspiration zum WOLAM-Shirt.

Sommer-Trend Nummer 2: Die sportliche Lederjacke

Eine Lederjacke gehört eigentlich zur Grundausstattung in jedem Kleiderschrank und ist der perfekte Begleiter für die Übergangszeit und kühle Sommerabende.

Die feminine LAJSI-Lederjacke von AlphaTauri besticht durch ihr weiches, feines Leder und einen sportlichen Blouson-Schnitt, der mit technischem Jersey-Bonding und tonalem Mesh-Einsatz ein innovatives Update erhält.

Das Jerseyfutter ist mit der innovativen Taurex® Technologie versehen, die durch ihre technische Mineralmatrix das Wohlbefinden verbessern kann.

Wie leicht man die LAJSI-Lederjacke kombinieren kann, siehst du hier.

Sommer-Trend Nummer 3: Die leichte Cupro-Short

Passend zum leichten Cupro-T-Shirt gibt es die PALLI-Cupro-Short in drei sommerlichen Farben: Koralle, Navy und hellem Rosé.

Das seidige Cupro verleiht der lässigen Short einen femininen und eleganten Touch und macht sie zum absoluten Warmwetter-Allrounder.

Der High Waist-Schnitt zaubert lange Beine und das schlichte Design lässt die Short zum zeitlosen Lieblingsstück werden – du wirst sie auch in den kommenden Jahren immer wieder gerne aus deinem Schrank holen.

Wie kombinierst du die PALLI-Short am besten? Hier ein Beispiel.

Sommer-Trend Nummer 4: Das weiße Slim-Fit-T-Shirt

Das weiße T-Shirt gehört zu den absolut wichtigsten Basics in jedem Kleiderschrank.

Ein hochwertiges Shirt, das perfekt sitzt ist allerdings gar nicht so leicht zu finden. Großer Auftritt für das weiße BARA-Slim-Fit-T-Shirt!

Der feminine, taillierte Schnitt umschmeichelt die Silhouette, während der klassisch hochgeschnittene Rundhals-Ausschnitt sich mit wirklich allem kombinieren lässt. Ob zu leichten Sommerröcken, Shorts oder Jeans – das Allroundtalent ist zu jeder Gelegenheit einsatzbereit. Die innovative Taurex® Mineralmatrix liefert auch hier Textiltechnologie auf höchstem Niveau.

Die Vielseitigkeit des BARA-Shirts zeigt sich beispielsweise hier.

Sommer-Trend Nummer 5: Der Utility Parka

Der sommerliche Utility Parka vereint wie kaum ein anderes Kleidungsstück Funktion und Fashion und überzeugt nicht nur durch seine Optik:

Der OLONO-Parka von AlphaTauri ist besonders leicht und lässt sich dank des integrierten Packable-Systems ganz einfach zu einem kleinen Päckchen verstauen.

Klassische Trenchcoatelemente wie die Schulterpasse und die großen seitlichen Eingriffstaschen verleihen ihm einen besonderen Look, der zwei-Wege Reißverschluss garantiert viel Bewegungsfreiheit. Das ultraleichte Nylonmaterial und die See-through-Optik machen den OLONO-Parka zum perfekten Begleiter für laue Sommernächte.

Du willst wissen, wie aufregend der OLONO-Parka inszeniert werden kann? Dann lass dich hier inspirieren.

