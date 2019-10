Drei Jahre DANDY

Zum dreijährigen Jubiläum des Männermagazins DANDY luden Chefredakteurin Melanie Gleinser-Moritzer und Cluster-Head Robert Langenberger in den „Salon Schwarzenberg“.

Anlässlich der bereits sechsten Ausgabe des DANDY und dem Erscheinen der neuen DIVA Stilbibel empfingen Melanie Gleinser-Moritzer und Robert Langenberger ihre Gäste diesmal im „Salon Schwarzenberg“, der Privatwohnung der Journalistin und Autorin Nicole Adler am Schwarzenbergplatz in Wien.

Neben gutem Essen, feinen Drinks und gemütlichen Gesprächen sorgte die Fotoausstellung der Wiener Fotografin Irina Gavrich für Unterhaltung und weiteren Gesprächsstoff.

Als kleine Hommage an die zeitgleich neu erschienene DIVA Stilbibel stellte Armani Beauty in einem eigens inszenierten Raum Düfte sowie Kosmetik aus und bot den Gästen mit Make Up Artistin Martina die Möglichkeit, die Produkte auch gleich auszuprobieren und die neuesten Beauty-Looks direkt von den Laufstegen der Welt nachzustylen.

Cluster-Head Robert Langenberger zeigt sich in einer kurzen Rede stolz auf die Redaktion: „Zum bereits sechsten Mal ein solches Magazin auf den Markt zu bringen und zeitgleich die DIVA, die DIVA Schweiz, die DIVA Wohnen und den Solitaire zu finalisieren, ist eine großartige Leistung, auf die ich und ihr stolz sein könnt!“

DANDY bietet auch dieses Mal alles, was den modernen Mann bewegt und interessiert: Spannende Interviews mit Ingo Wilts, dem Kreativkopf bei Hugo Boss, dem Tiroler Personal Trainer der Stars – Joachim Pötschger und dem weltbesten Sommelier Aldo Sohm. Inhaltlich abgerundet wird das Ganze durch zahlreiche Reports mit großem Serviceschwerpunkt in den Ressorts Mode, Accessoires, Beauty, Auto/Sport, Lifestyle/Reise, Technik und Design.