Easy Cooking

Vorspeise

Kürbis-Kokos-Suppe mit Speckstreifen und gerösteten Maroni

Hauptspeise

One Pot Rote Käse Makkaroni

Nachspeise

Topfencreme mit Himbeersauce

Nach dem Online Kochworkshop bekommen alle TeilnehmerInnen ein Überraschungs- Goodie Bag zugeschickt und können uns von ihren Erfahrungen berichten. Und wir möchten natürlich wissen, wie es geschmeckt hat.

Wir verlosen 5 Plätze für den Onlinekochkurs am 16.12.,13 Uhr. Die GewinnerInnen erhalten den Teilnahme-Link am 16. per Mail.

Einfach hier am Gewinnspiel teilnehmen. Teilnahmeschluss: 14.12.2020

Tina Ganser ist selbständige Ernährungswissenschafterin und neben ihrer Tätigkeit in der Gesundheitsförderung (Workshops, Vorträge, etc.) hat sie sich ganz der Kulinarik verschrieben – so entstanden bereits über 20 Kochbücher. Ihr aktuellstes Werk heißt „Gemüseliebe“ (Löwenzahn Verlag). Besonders wichtig ist ihr hierbei die Nachhaltigkeit, die Regionalität der Lebensmittel und auch die „Restlverwertung“. Außerdem ist sie Biersommelière mit Fokus auf Food Pairing und betreibt gemeinsam mit ihrem Freund die „Schnauzer & Beagle Brewery“ in Wien.