Ein Blick hinter den diesjährigen Modekulissen

Ob mystische Unterwasserwelt, glamouröses Hollywood oder Marionettentheater: Die Modeschauen der Frühjahr/ Sommer-Kollektionen ent­führten uns an anziehende Orte – real wie digital.

Theatralisch: Versace

Diese Theatralik hätte Gianni Versace geliebt: Mythologie und Realität treffen am Meeresboden aufeinander, unter der Regentschaft von Medusa. In dieser utopischen Traumwelt zeigte Donatella eine ihrer bisher stärksten Kollektionen.

Geschichtsträchtig: Louis Vuitton

Im historischen Ambiente des Kaufhauses La Samaritaine zeigte Louis-Vuitton-Designer Nicolas Ghesquière eine zukunftsweisende Show – geschlechter­übergreifend und technisch aufwendig (Bild oben).

Digitale Front Row: Balmain

Anna Wintour, Jennifer Lopez und Claudia Schiffer: Bei der Balmain-Schau saßen viele ver­traute Gesichter in der ersten Reihe – natürlich nicht physisch, sondern digital. Genial!

Hollywood lässt grüßen: Chanel

Eine Verneigung gegenüber dem US-amerikanischen Kino machte Chanel bei seiner Moden­schau im Grand Palais – dafür wurde sogar das legendäre »Hollywood Sign« neu interpretiert, dem Anlass entsprechend mit dem Schriftzug CHANEL.

Wald in sicht: Burberry

Die Burberry-Show war eine Liebeserklärung an die Natur. ­Kreativchef Riccardo Tisci ließ sich dabei offensichtlich vom britischen Sommer inspirieren. Bei der Inszenierung stand ihm die deutsche Künstlerin Anne Imhof zur Seite.

Puppentanz: Moschino

Jeremy Scott ließ in Mailand die Puppen tanzen: Der Moschino-­Kreative zeigte 40 raffinierte Looks an Marionetten. Diese stammten übrigens aus dem Atelier des 1990 verstorbenen Jim Henson, des Manns hinter »Muppet Show« und »Sesamstraße«. moschino.com