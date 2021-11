Ein Hoch auf die Kapuze

Ein Trend, der sich nicht verstecken muss: Die Kapuze hat den Weg in die High Fashion gefunden. Modemarken wie Fendi, Burberry oder Schiaparelli unterstreichen das mit ihren neuesten Kreationen.

Hoodie-Sweater und -Jacken sind heuer Pflicht und werdenzu fast allem kombiniert (Bild Oben Philip Lim).

Links: Bei Dsquared2: »Crystal Drop Hoodie«, um €990,-. dsquared2.com

Rechts: Parka aus wasserabweisender technischer Baumwolle mit dem typisch plissiertem Rücken von Alaïa, um € 3 390,-. maison-alaia.com

HEISSE HÜLLE

Kapuzenponcho aus reinem Kaschmir mit Makro-FF-Muster von Fendi, um € 2 200,-.

fendi.com