Ein Klassiker: Das Carré von Hermès

Ein Klassiker in neuem Gewand: Das Carré in bunten Tönen und eleganten Mustern ist ein Evergreen des guten Geschmacks. Aber auch Klassiker dürfen sich ab und zu neu erfinden und neue Wege gehen -so wie gerade geschehen.

Foto ©Elsa Okazaki

Das Doubleface-Carré von Hermès stellt eine absolute Neuheit dar: Erstmals wurde das Kultquadrat doppelseitig bedruckt. Aber nicht nur das: Durch eine außergewöhnliche technische Innovation ist es möglich, auf beiden Seiten das gleiche Design zu zeigen, aber in unterschiedlichen Farbkombinationen.

Modell »Wow«, um € 490,-, in Wien bei jonak.at erhältlich