Eine wahrlich festliche Bescherung

– WERBUNG –

Mit Winterfreuden von BAHLSEN

Alle Jahre wieder verwandeln wir uns wieder in Kinder: Wenn die Kerzen leuchten, die Schneeflocken vor dem Fenster um die Wette glitzern, besinnliche Festtagslieder aus dem Radio klingen und wohlige Aromen von Apfel und Zimt durch die Räume ziehen. Advent, Advent, wie schön, dass du wieder da bist!

Unverkennbar, die friedliche Atmosphäre. Urvertraut, der fruchtig-feine Duft, der allerorts durch die Luft strömt. Ungebrochen, die alljährlichen Traditionen und das Genießen mit Familie und Freunden. BAHLSENS Winterfreuden liefern unvergleichliche Genussmomente zur feierlichen Saison.

Ob geschmackvolle Lebkuchenkreationen oder saftiges Nussgebäck, ob mit Edelherb- oder Vollmilchschokolade – BAHLSEN liefert auch in diesem Jahr mit der traditionellen Weihnachtsdose eine ausgewählte Mischung an köstlichen Winterfreuden für jeden Geschmack. Ein beliebtes Sammlerstück, das nicht nur mit seinen inneren Werten punktet: Im neuen, festlichen Design ist die Weihnachtsdose das ideale Präsent.

Und die BAHLSEN Winterfreuden-Klassiker haben sich aus gegebenem Anlass im neuen Festtagsgewand nicht nur äußerlich richtig schick zurechtgemacht: Acht der beliebtesten Gebäcksorten kommen obendrein mit verfeinerten Rezepturen daher, die wahrlich jedes Adventsherz höherschlagen lassen.

Mehr Infos zu den Produkten und Rezept-Inspirationen unter bahlsen.at.