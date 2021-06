Einfach aufdrehen!

– WERBUNG –

Still, medium, prickelnd: BLANCO drink.soda EVOL-S Pro

Ein Armaturensystem, das Wasserkisten und Wassersprudler überflüssig macht: Mit Blanco drink.soda Evol-S Pro ist es möglich, gekühltes, gefiltertes und je nach Wunsch stilles oder prickelndes Wasser direkt aus dem Hahn zu zapfen. Was auf den ersten Blick nach einer normalen, hochwertigen Küchenarmatur aussieht, ist faktisch ein ganzheitliches „5-in-1-Wassersystem“. Denn Evol-S Pro Soda & Filter verfügt gleich über zwei Funktionsweisen: Auf der rechten Seite wird ganz klassisch über einen Mischhebel konventionelles kaltes bis warmes Leitungswasser entnommen; auf der linken Seite zapft man gefiltertes und gekühltes Wasser in den drei Stufen still, medium oder prickelnd – ganz nach Gusto. Dazu – und das ist ein absolutes Novum für solche Wassersysteme – kann der Wasserbedarf über die Messbecher-Funktion voreingestellt werden.

Ob für das Trinkglas oder die Karaffe – präzise lässt sich das Volumen über das linksseitige Drehrad per komfortabler Skala bestimmen. Auf dessen Stirnseite ist der sensorbasierte Touch-Punkt integriert. Ein leichtes Antippen zum bequemen Aktivieren des aufbereiteten und veredelten Wassers genügt. Somit kann nicht nur umweltbewusst, sondern auch situationsabhängig mit dem Verbrauch von Wasser hantiert werden. Praktisch: Die klare Trennung der Wasserwege in der Armatur ermöglicht darüber hinaus die zeitgleiche Bedienung von normalem Leitungswasser und veredeltem Trinkwasser.

Der Premiumanspruch setzt sich im modernen Design der Armatur fort. Die Oberfläche besteht aus einer hochwertigen und widerstandsfähigen PVD-Beschichtung in Edelstahl-Optik, dabei setzen einzelne Elemente in Schwarz elegante optische Akzente.

Herz der Anlage ist die Soda-Einheit für die Kühlung und Karbonisierung, welche platzsparend unter der Spüle installiert wird. Ein intuitiv bedienbares Touch-Display führt durch das Menü und zeigt immer die aktuelle Restkapazität des CO2-Zylinders und der Filter-Kartusche an. Der CO2-Zylinder und die Filter-Kartusche befinden direkt hinter einer abnehmbaren Blende und lassen sich problemlos austauschen, ohne dass das Gerät selbst aus dem Unterschrank herausgenommen werden muss. Die Temperatur lässt sich zwischen vier Grad und zehn Grad Celsius vorwählen – für immer frisches Wasser, perfekt gekühlt und mit exakt der prickelnden Intensität, die gerade gewünscht ist.

So komfortabel der Trinkgenuss, so unkompliziert ist auch die Installation der neuen drink.soda Evol-S Pro. Die Soda-Einheit passt durch ihre kompakte Bauweise in Unterschränke ab 30 cm Breite und kann dort einfach angeschlossen werden. Um einen rundum ergonomischen Wasserplatz und aufgeräumten Bereich unter der Spüle zu haben, empfiehlt sich der Einbau im 60 cm breiten Unterschrank, denn hier lässt sich direkt daneben das neue Abfallsystem Select II Soda integrieren.

Für dauerhafte Hygiene und Sicherheit des Soda-Systems sorgt das integrierte Reinigungsprogramm. Last but not least wurde auch auf ein benutzerfreundliches Handling für die Verbrauchsmaterialien geachtet: Auf dem intuitiven Touch-Display der Soda-Einheit können wesentliche Informationen wie die restliche Kapazität von Filter und CO2-Zylinder bequem abgelesen und rechtzeitig online im Blanco Ersatzteil-Shop nachbestellt werden. Mehr Informationen unter https://www.blanco.com/at-de/kuechenarmaturen/ausfuehrungen/wassersysteme/