Einfach. Selbst. Gemacht

Neben unzähligen Einsatzmöglichkeiten, optimiert Cookidoo® das Angebotsportfolio von Thermomix® : Über 80.000 internationale Rezepte machen das offizielle und integrierte Rezept-Portal nicht nur zum unerschöpflichen und immer weiter wachsenden Inspirationspool, sondern bestechen mit der einzigartigen Thermomix®-Gelinggarantie . Jedes der maßgeschneiderten Rezepte stammt aus der hauseigenen Rezeptentwicklung und lässt sich dank Guided-Cooking-Funktion mühelos nachkochen. Hierbei führt der Thermomix® Schritt für Schritt durch das Rezept und stellt Zeit- und Temperaturvorgaben automatisch ein. Sie möchten vom Rezept abweichen? Kein Problem! Vorwerk arbeitet kontinuierlich daran, mit dem Thermomix ® TM6 ein noch vielseitigeres Kocherlebnis bieten zu können. Dafür wird die multifunktionale Küchenmaschine – natürlich unter Berücksichtigung der Wünsche der Kundinnen und Kunden – stets weiterentwickelt. So dürfen sich Thermomix®-NutzerInnen seit letztem Jahr über persönliche Benutzerprofile , einen Home-Screen-Widget und die Funktion „Meine Kreationen“ freuen. Dank dieser können Sie Bestandsrezepte ganz einfach anpassen , aber auch eigene Lieblings- und Familienrezepte direkt in Ihrem persönliche Cookidoo® -Account zum Nachkochen speichern. Nun folgt mit der Funktion „Portionen anpassen“ ein weiterer und langersehnter Meilenstein, der das Kochen mit dem Thermomix® noch komfortabler und vor allem individueller gestaltet.

Ob Kochanfänger, Hobbykoch oder Gastronom auf Haubenniveau: für viele ist der Thermomix® TM6 der perfekte Partner in der Küche und sorgt seit mittlerweile mehr als 50 Jahren mit seiner Funktionsvielfalt für ein müheloses, intuitives und vielfältiges Kocherlebnis. Er mixt, dampfgart, emulgiert, rührt, zerkleinert, vermischt, kocht, wiegt, mahlt, schlägt, erhitzt und knetet. Mit stetig weiterentwickelten Funktionen und spannenden Modi wie Anbraten, Sousvide-Garen, Slow Cooking oder auch Fermentieren ermöglicht der Thermomix ® TM6 zudem innovative Zubereitungsarten in der eigenen Küche.