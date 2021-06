Einfach sprudeln, frisch genießen!

– WERBUNG –

Mit den PepsiCo-Sirups von SodaStream in zwei Schritten zum prickelnden Softdrink-Genuss.

Für ein prickelndes Erfrischungserlebnis sorgen die neuen PepsiCo-Sirups von SodaStream. Die Kultgetränke können jetzt in Sekundenschnelle einfach selbst gesprudelt werden und bieten zu jeder Gelegenheit eine spritzige Erfrischung. Ob erfrischendes Pepsi Max oder 7UP – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Step 1: Einfach sprudeln:

Mit der neuen DUO von SodaStream genießen Sie Ihr Lieblings-Pepsi-Getränk zuhause und unterwegs: Die 1-Liter-Glasflasche im neuen Design eignet sich perfekt für die Nutzung daheim, die wiederverwendbare, BPA-freie 1-Liter-Kunststoffflasche sorgt für Erfrischung »to-go«. Einfach Leitungswasser in eine der beiden Flaschen füllen und nach Belieben leicht, mittel oder stark aufsprudeln.

Step 2: Mix it!

Für den perfekten Genussmoment das frisch gesprudelte Wasser mit den beliebten PepsiCo-Flavours aufpeppen: Dazu entweder 2 ½ Teelöffel Sirup in ein 250-ml-Glas geben und mit Sodawasser auffüllen oder für eine ganze Flasche die Dosierkappe bis zur »Lightly Sweetened«-Linie im Messbecher füllen und den Sirup anschließend in die Flasche geben. Gut mixen und frisch genießen!

Unsere Favourite Four

Erfrischend lecker und besonders praktisch: In jeder der 440 ml großen PepsiCo Sirup-Flaschen steckt maximaler Geschmack und purer Genuss. So lassen sich ganze 9 Liter Fertiggetränk mit nur einer Flasche Sirup zubereiten. Egal, ob Pepsi, Pepsi Max, 7UP oder 7UP free – die Favourite Four sorgen für Abwechslung und prickelnden Genuss.

Die PepsiCo-Sirups sind ab sofort bei ausgewählten Händlern erhältlich. Die gesamte PepsiCo-Range sowie die SodaStream DUO gibt es online unter sodastream.at.

Wassersprudler DUO inkl. Glasflasche & Kunststoffflasche (1 L) Titan oder Weiß, UVP: € 169,90

PepsiCo-Sirups: Pepsi Sirup, Pepsi Max Sirup, 7UP Sirup, 7UP free Sirup UVP: je € 5,99