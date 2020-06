Kaschmir im Flakon – die neuen Düfte von Escentric Molecules

Würzig, holzig, aufregend: Die neuen Kreationen von Escentric Molecules drehen sich ganz um das Duftmolekül Cashmeran

Der Berliner Parfümeur Geza Schön entwickelt für seine Nischenduftlinie Escentric Molecules Parfums, die eine einzige Duftzutat in den Mittelpunkt stellen. Und zwar ganz konkret: Wenn Schön sich einer Zutat widmet, gibt es einen Duft, der ausschließlich den auserwählten Riechstoff enthält und einen Duft, der den Riechstoff mit anderen Essenzen zu einem modernen Parfum kombiniert.

Der Solo-Zutat-Duft trägt dann den Namen „Molecule“, die Komposition den Namen „Escentric“ – jeweils mit derselben Nummer markiert. So hieß sein erster Wurf für das Label „Molecule 01“ und „Escentric 01“, in deren Zentrum der synthetische Riechstoff „Iso E Super“ steht. Iso E-Super bildet die transparente, holzige Basis vieler bekannter Parfumklassiker wie Diors Farenheit und Trésor von Lancôme.

Kuschelfaktor Cashmeran

Für seine 5. Kreation für Escentric Molecules widmete sich Parfümeur Geza Schön ganz dem Cashmeran – einem Duftmolekül, das Ende der 1970er Jahre entdeckt wurde. Es riecht trocken, holzig, würzig und warm, manchmal sind herbe, erdige Elemente deutlich, dann treten moschus- und vanilleartige Aspekte hervor. Parfums verleiht es eine einhüllende Wärme und Weichheit – daher auch der Name: Cashmeran nach wurde nach Kaschmirwolle benannt.

Molecule 05, der Solo-Zutat-Duft bietet das pure Dufterlebnis mit reinem, unverfälschten Cashmeran. Er ist ideal zum Layern und verleiht zu lieblichen Parfums eine herbe, warme Note. Das reine Duftmolekül kennenzulernen ist besonders für Duftliebhaber ungemein spannend.

Escentric 05, die Komposition rund um Cashmeran, ist ein Sommerduft. Der Wärme und Holzigkeit des Moleküls entsprechend, verwendete Schön nicht die für Sommerdüfte so üblichen aquatischen Noten, sondern die Aromen der Kräuter, Hölzer, Harze und Früchte, die einem bei einem Spaziergang an der mediterranen Küste in der Hitze des Sommers in die Nase wehen: Bergamotte, Orange, Lorbeer, Rosmarin, Wacholder, Mastix, Zistrose und Zypresse.

Molecule 05 und Escentric 05 gibt es in 100ml-Flakons zu je € 130,-. Zum Kennenlernen empfehlen wir das Discovery Set von Escentric Molecules, das Proben aller 5 Solo-Zutat-Düfte (Iso E Super, Ambroxan, Vetiverylacetat, Javanol, Cashmeran) und deren 5 Partnerkompositionen enthält, um € 40,-.