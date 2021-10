Event-Tipp im Oktober: Ausstellung Under The Mushrooms – junge Kunst aus Wien

Vom 4. bis 7. Oktober 2021 gibt die Ausstellung “Under The Mushrooms” Einblick in das Schaffen und Wirken der jungen Kunst- und Kulturszene Wiens.

Sie schießen wie Pilze aus dem Boden: Die Werke der jungen und jüngsten Vertreter der Wiener Kunst- und Kreativwirtschaft. Mit dem Projekt “Under The Mushrooms” gewährt die brand unit einen Einblick in die Gedanken- und Schaffenswelt der jungen Szene.

31 ausgewählte Protagonisten beantworten in selbstgedrehten Videos eine sie bewegende Frage und werden von den sechs FotografInnen (Mafalda Rakoš, Maša Stanić, Mario Ilić, Susanna Hofer, Margarita Keller und Eylül Aslan) in ihrem Lebens- und Arbeitsraum portraitiert. Gesammelt ergibt sich ein weitläufiges, klares und fassbares Bild des derzeit bestimmenden Zeitgeistes der Szene und ein Grundstein für die Zusammenarbeit der Zukunft.

“Under The Mushrooms” startete als digitale Initiative, die im August 2021 auf Instagram unter @underthemushrooms_ veröffentlich wurde. Jetzt folgt die analoge Phase: Von 5. – 7. Oktober 2021 wird “Under The Mushrooms” in Form einer Ausstellung im KUNST HAUS WIEN präsentiert. Begleitend dazu erscheint ein hochwertig gestaltetes Magazin in limitierter Edition.

Die TeilnehmerInnen:

Maximilian Rittler, Modedesigner/Künstler/Professor Kaja Clara Joo, Bildhauerin Isabelle Orsini-Rosenberg, Grafikerin/Schmuckdesignerin/Künstlerin Irene Diwiak, Schriftstellerin Raoul Eisele, Autor und Dramaturg Haidy Darwish, Künstlerin/Model Alessandro Samuel Albrecht, Bildender Künstler Keyhan, Musiker Pornamore, Tänzer Valentina Schandl, Fotografin Victoria Nikolaevskaja, Schauspielerin/Sprecherin Stella Butz, Model/Schauspielerin Lia Wilfing, Schauspielerin