– WERBUNG –

Wir verlosen Preise zur Herbst/Winter-Edition 2020 im Oktober.

Seit neun Jahren verwandelt Liliana Klein mit ihrer Lifestyle-Eventreihe »FASHION Check-in« die Hotelzimmer des

Le Meridien Wien in Boutiquen und Showrooms. Am 9. Oktober findet die Herbst/Winter-Edition statt – dieses Mal in einer streng limitierten und exklusiven Form. Die gesamte Lobby und das Restaurant werden zur FASHION Check-in-Area mit Ausstellerflächen, Talks & Tutorials.

Einen Nachmittag und Abend lang steht wieder alles im Zeichen von Mode, Beauty und Lifestyle: Die Gäste können spannenden Talk-Runden mit u.a. Kerstin Reitterer (Messeleitung Tracht & Country) und Julia Buchfink (Trachten Wenger) lauschen, sich kostenlose Beauty-Tipps holen oder exklusive Fashion Member bei BEST SECRET werden. Alle Programmpunkte sind kostenlos zugänglich. Details unter fashion-check-in.com.

Wir verlosen zwei Plätze für den CANON Workshop beim FASHION Check-in am 9.10. Unter der Leitung von Carrie von Craftzaloon treffen Kunst, Foto & Lifestyle zusammen: die Gewinnerinnen haben die Möglichkeit, ein liebevolles Fotoalbum im Do-ityourself-Verfahren zu gestalten.

Einfach hier am Gewinnspiel teilnehmen, wenn du Plätze für den CANON Workshop gewinnen möchtest.

Teilnahmeschluss: 4.10.2020

Außerdem gibt es das wunderschöne Dirndl »Alice« von Kinga Mathe in Rot zu gewinnen. Dank angenehmem Tragekomfort durch hochwertige Baumwollqualität ist es unser Favorit der Saison.

Einfach hier am Gewinnspiel teilnehmen, wenn du das Dirndl gewinnen möchtest.

Teilnahmeschluss: 4.10.2020

FASHION CHECK-IN

Wann: 9. Oktober 2020

15:00 – 21:00 Uhr

Wo: Le Meridien Wien

Robert-Stolz-Platz 1, 1010 Wien