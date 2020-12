Fashiontrend: Der neue Utility-Look

Der Utility-Look setzt auf Funktionalität: Aufgesetzte Taschen bei Lacoste, ein Blaumann bei Off-White und eine laufstegtaugliche Version des Werkzeuggürtels bei Monse zeugen davon.

Der Utility-Look wird aktuell von vielen Labels zelebriert: Viele geräumige Taschen, Laschen, grobe Stiefel und bequeme Einteiler zeichnen den Look aus. Wem der komplette Utility-Look zu lässig ist, der setzt nur Details ein. Monse und Balmain (Bild ganz Oben) machen es vor – mit an Werkzeuggürtel erinnernden Accessoires.

Auch das japanische Kultlabel Sacai setzt auf Taschen, Reißverschlüsse und Bänder am Regenmantel. Designer wie Hussein Chalayan lieben das Spiel mit Uniformen – je einfacher und funktionaler, desto besser. Viel zu schade für Malerarbeiten: khakifarbener Jumpsuit von Ulla Johnson, um €590,-, mytheresa.com.