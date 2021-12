Die schönsten Make-up-Produkte für die Feiertage

Ob von nah oder von fern -mit diesen schimmernden, leuchtenden und glitzernden Schmink-Accessoires sind Hingucker garantiert. Ideal für die Festtage -man bringe den Sprudel!

Glänzende Make-up-Produkte müssen richtig platziert werden, um nicht unfreiwillig Fältchen, Poren und andere Hautunebenheiten zu betonen. Durch ihre Art, Licht zu reflektieren, verstärken sie Höhen und Tiefen optisch, während ihre matten Pendants sie eher kaschieren -daher Schimmer nur dort auftragen, wo die Haut eher glatt ist, zum Beispiel an den seitlichen Wangenknochen und direkt unter den Augenbrauen.

»Mesmerizing Moment Collection Palette« in der Variante »01 Angelic Nude« mit matten und glitzernden Tönen von Dear Dahlia, um €57,-. de.deardahlia.eu »Heavy Metal Glitter Gel« aus der »Marvel Studios Eternals Collection« von Urban Decay, um € 22,-, z. B. über marionnaud.at. Für einen sanft schimmernden Teint: »Météorites Gold Pearls« von Guerlain, um €57,-. guerlain.com Lang haltender Flüssiglidschatten »Ombre Première Laque Glitter« in »27 Or Ambré«, um €33,-, und Lidschattenpalette »Les 4 Ombres Nº 5«, um € 57,-, beides von Chanel. chanel.de

Puderrouge »Rouge Perle« in der perlenverzierten Dose von Chantecaille, um €75,-. niche-beauty.com Nagellack »Diorific Vernis« in »862 Poppy« aus der »Atelier of Dreams«-Kollektion von Dior, ca. € 29,-. dior.com Lidschattenpalette »Fêtes Noires 5 Couleurs« von Byredo, um €62,-. byredo.com »Phyto-Lip Twist« in »Nº 24 Rosy Nude« von Sisley, um € 39,-. sisley-paris.com Lippenstift »Rouge Pur Couture The Slim Velvet Radical« in »Fatal Carmin N° 309« von YSL, ca. € 39,-, z. B. über douglas.at.