Für echte Besserwischer

Das ist aber noch längst nicht alles! Durch den schwenkbaren 180° Drehgriff und einer Leichtigkeit von nur 2,3 Kilogramm ist der kabellose Kobold VK7 besonders handlich bei allen Reinigungsarbeiten sowohl über dem Boden als auch in engsten Räumlichkeiten einzusetzen. So sind einer gründlichen Möbel-, Polster-, Matratzen-, Textil- oder Autoreinigung keine Grenzen gesetzt.

Seit über 90 Jahren bietet Vorwerk mit seiner Technologie in Millionen von Haushalten weltweit ein Höchstmaß an Reinigungseffizienz . Mit dem brandneuen Kobold VK7 folgt nun ein kabelloser Allrounder auf den Kobold VB100 Besserwischer, der mit neuen technischen Highlights und vielseitgen Aufsätzen für mühelose Sauberkeit sorgt.