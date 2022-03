Für mehr Lebensqualität – seit 20 Jahren

– WERBUNG –

Die Lust an Design und Interieur ist bei Wohndesign Maierhofer auch 20 Jahre nach der Gründung weiterhin ungebrochen. An drei Standorten in Niederösterreich und Wien arbeiten Gründer und Geschäftsführer Alfred Maierhofer und sein Team an außergewöhnlichen und individuellen Wohnlösungen und behalten dabei aktuelle Trends und Strömungen im Blick.

Die neu eröffnete Design Base in Brunn am Gebirge vereint auf 1.500 m² über 100 Möbelmarken unter einem Dach und bietet noch mehr Auswahl, Designstücke und Anregungen. Edle Designermöbel bieten – in ansprechenden Wohnbildern aus verschiedenen Lebens- und Wohnbereichen arrangiert – viel Inspiration.

Die grüne Gartenoase vor dem Haus ist die perfekte Bühne für die große Outdoor-Ausstellung hochwertiger Gartenmöbel. Designinteressierte Besucher sammeln hier Eindrücke und finden Anregungen zur Gestaltung von Freiräumen, die zum Durchatmen und Erholen einladen.

Ein besonderes Highlight ist die Kollektion von Extremis: ob Sonnenliegen, Outdoor-Sofas oder Sonnenschirme – die „Tools for Togetherness“ bieten alles, was Sie brauchen, um sich an einem schönen, warmen Tag oder bei einer lebhaften Gartenparty bei Sonnenuntergang zu entspannen.

24-Stunden-Begleiter

Ob für ein gemütliches Sonnenbad am Tag oder als Loungemöbel für gesellige Runden am Abend: die Sol+Luna-Sonnenliege von Extremis ist ein durchdachtes 2-in-1-Möbel, das sich allen Gegebenheiten mühelos anpasst.

Die praktische seitliche Ablagefläche verwandelt sich mit ein paar Kissen schnell in eine gemütliche Rückenlehne oder dient als zusätzliche Sitzfläche. Der kompakte, verstellbare Schattenspender wird mit einem einfachen Stecksystem an der Liege befestigt und dient ab den Abendstunden als Beleuchtungselement.

Der Name Sol+Luna („Sonne“ und „Mond“ auf Spanisch) verrät die Doppelfunktion des praktischen Outdoor-Möbels, das vom Sprung ins kühle Nass gleich nach dem Aufstehen bis zur After-Hours-Poolparty den ganzen Tag über gute Dienste leistet.

Zusätzliche kleine Tische sorgen für praktische Ablageflächen für Bücher, Drinks & Co.

Die Sol+Luna-Serie ist in den beiden Ausführungen „Australis“ (geradlinig und skulptural) und „Borealis“ (organisch) erhältlich. Passend dazu können Kunden aus weiteren Ad-ons wie Liege- und Rückenkissen, Handtuchhalter und einem Fach zum Verstauen von Utensilien wählen.

Stylische Gemütlichkeit

Nach einem herrlich entspannten Tag haben Sie keine Lust mehr, alle Auflagen und Kissen zusammenzusammeln und ihr Outdoor-Sofa mit einer unansehnlichen Schutzhülle abzudecken?

Dann ist das Modell Walrus genau das richtige für Sie! Mit dem Outdoor-Loungemöbel hat Extremis das Sitzen im Freien revolutioniert: Das äußerst robuste Bezugsmaterial ist witterungsbeständig und die Teile, die ständig den Elementen ausgesetzt sind, werden aus robustem Planenmaterial gefertigt, das Wasser und Schmutz nicht aufnimmt. Dank der Form des Sofas kann Wasser schnell ablaufen und die Pflege beschränkt sich auf ein Minimum.

Sofateile, die mit dem Körper in Berührung kommen, bestehen aus einem weichen Material, das sich auf der Haut sehr hochwertig anfühlt. Diese können zum Waschen herausgenommen werden.

Auch, was den Komfort und die Gemütlichkeit betrifft, macht Walrus keine Abschläge. Die Tiefe und Breite des Sofas laden zum Relaxen in verschiedenen Sitz- und Liegepositionen ein, die breiten Armlehnen dienen als zusätzliche Sitze, wenn einmal mehr Freunde vorbei schauen.

Im raffinierten Staufach in der Lehne lassen sich Decken und Kissen unkompliziert unterbringen – so wird auch Stauraum im Haus gespart.

Mehr Infos zu allen Produkten gibt es hier.