GARTENPALAIS Liechtenstein

Das barocke GARTENPALAIS in der Rossau erstrahlt seit seiner Restaurierung (2000-2004) in neuem Glanz und beeindruckt mit seinem weitläufigen Garten und dem 530 m² großen Herkulessaal. Galadinner für bis zu 300 Gäste und Cocktailempfänge für bis zu 900 Personen finden in den Räumlichkeiten statt. Der Fürstliche Garten ist wunderschöne Kulisse für Trauungszeremonien und das einzigartige Flair des GARTENPALAIS macht Ihre Veranstaltung zu etwas ganz Besonderem.

Führungen durch die private Kunstsammlung des Fürsten von und zu Liechtenstein im Rahmen gebuchter Veranstaltungen sind ein exklusives Highlight für die Gäste und eignen sich beispielsweise perfekt als schöner Programmpunkt zwischen Trauung/Agape und Dinner.

GARTENPALAIS

Fürstengasse 1

1090 Wien

Bereits seit über 300 Jahren sind das GARTENPALAIS und das STADTPALAIS der Familie Liechtenstein fest in der Geschichte Wiens verwurzelt. Die beispiellose Atmosphäre vermittelt einen Eindruck der fürstlichen Lebenswelt. Beide Palais können für exklusive Events gebucht werden.