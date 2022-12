Gelebte Nachhaltigkeit

-WERBUNG-

Seit der Gründung in den 1970er Jahren sind nachhaltige Arbeitsweisen tief im Wesen von Quooker verwurzelt. Schon Gründer Henri Peteri arbeitete über 20 Jahre lang an der Entwicklung der einzigartigen und patentierten Hochvakuum-Isolierung. Das Ergebnis: ein geringer Standby-Verbrauch bei augenblicklicher Verfügbarkeit von kochendem Wasser direkt aus dem Wasserhahn. Bequemlichkeit und Nachhaltigkeit gehen bei Quooker Hand in Hand.

Der durchschnittliche tägliche Frischwasserverbrauch pro Kopf beträgt in Europa 144 Liter pro Tag. Rund 8,75 % davon werden für Zwecke in der Küche verbraucht*.

Mit einem Quooker lässt sich die exakte Menge Leitungswasser, die benötigt wird, zapfen – im Gegensatz zu einem Wasserkocher, mit dem oft mehr Wasser gekocht wird, als benötigt, wodurch eine Menge Energie und Wasser verschwendet wird. Das Quooker-System ist mit einem kleinen Reservoir ausgerüstet, in dem Leitungswasser bei einer Temperatur von 108° C gespeichert wird. Dieses Reservoir ist wie eine Art Thermosflasche, die an die Wasserhauptleitungen angeschlossen ist. Dank der Hochvakuum-Isolierung kann die Wärme nicht aus dem Tank entweichen. Dabei ist nur sehr wenig Energie erforderlich, um das Wasser im Tank auf dem Siedepunkt zu halten – ohne Wartezeit. Das heiße Wasser aus dem Quooker kann also in Windeseile für die schnelle Tasse Tee, den Abwasch oder zum Kochen genützt werden.

Ein Quooker spart Wasser, Energie und Zeit! (Helge Oberleithner, Country Manager Quooker Österreich

Nebenbei Plastik sparen

Quooker ist aber nicht nur Profi, was heißes Wasser angeht.

Mit dem Quooker CUBE zapfen wir gekühltes und mit Kohlensäure angereichertes Leitungswasser direkt aus dem Quooker-Hahn – wahlweise auch gefiltert. Die Verwendung von PET-Flaschen gehört somit der Vergangenheit an – ebenso wie das lästige Schleppen von Mineralwasserflaschen.

