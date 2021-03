Gemütlich, natürlich & funktionell

– WERBUNG –

ADA präsentiert die Möbeltrends 2021

Das Zuhause ist für die meisten Menschen der persönliche Lieblingsort und im letzten Jahr zum unangefochtenen Lebensmittelpunkt geworden. Doch nur mit der passenden Einrichtung wird Wohnen zum Erlebnis! Wir legen Wert auf qualitativ hochwertige Möbel, die nicht nur schön aussehen, sondern sich auch angenehm anfühlen.

Als erfahrener Hersteller von Premiumpolstermöbeln und -betten fertigt ADA Möbelstücke, die mit erlesenen Materialien, handwerklichen Details und praktischen Lösungen unserem Zuhause einen Mehrwert verleihen.

Cozy at home

Gerade im Winter und in den Übergangszeiten gibt es nicht Schöneres, als es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen, und in eine flauschige Decke zu kuscheln. Weiche, anschmiegsame Stoffe wie bei der Sitzgruppe “Santiago” und warme Farben tragen erheblich zur Gemütlichkeit und zum Wohlfühlfaktor bei.

Passend zum Cozy-Living-Wohntrend laden die ADA Polstermöbel mit ihren großzügigen Sitz- und Liegeflächen und den weich gepolsterten Kissen zu gemütlichen Stunden ein.

Die ADA Premium-Bettsysteme bieten traumhaft guten Schlafkomfort für erholsame Nächte. Dabei sorgen edle Massivholz-Elemente und sanfte Farbtöne für eine wohnlich-warme Atmosphäre. Raffinierte Relaxfunktionen runden das Wohlfühlprogramm perfekt ab.

Harmonisches Farbspiel

Ob zurückhaltend elegant oder ausdrucksstarke Hingucker – mit ihrer zeitlosen Formensprache erfüllen ADA Polstermöbel jeden Anspruch an modernes Design.

In dezentem Grau oder sanften Erdtönen fügen sich die ADA Polstermöbel harmonisch ins Gesamtbild ein und bilden eine ruhige Basis für farbenfrohe Wohnaccessoires – ein Ambiente entsteht, das sowohl Lebendigkeit als auch Ruhe ausstrahlt.

Möbel im satten Gelb, wie das Bett “Calabria”, avancieren hingegen selbst zum Designstatement und ziehen gekonnt alle Blicke auf sich.

Nur die besten Materialien

Unser Zuhause soll nicht nur optisch ansprechend, sondern auch haptisch erlebbar sein. Materialien wie samtiges Velours oder naturbelassenes, weiches Leder schmiegen sich sanft an die Haut. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen spielt das Thema Nachhaltigkeit für ADA eine große Rolle. Die verwendeten Hölzer stammen aus ökologischer, nachhaltiger Forstwirtschaft und werden werksintern mit größter Sorgfalt weiterverarbeitet. Die Holzfärbung wird mit Beizen auf Wasserbasis vorgenommen. Öle auf biologischer Basis werden für die Oberflächenveredelung verwendet, um den Charakter des Holzes zu erhalten. Beispielgebend dafür ist das Boxspringbett “Stella Alpina”, das im Stil des alpinen Wohnens aus massivem Holz der Wildeiche, Wildkernbuche oder Zirbe gefertigt wurde. So garantiert ADA nicht nur höchsten Sitz- und Liegekomfort, sondern auch ein natürliches Umfeld.

Rundum flexibel

Neben handverlesenen Materialien und trendbewussten Designs beeindrucken ADA Polstermöbel auch mit vielseitigen Funktionen. Durch die zunehmende Verschmelzung von Lebensbereichen sind Möbel gefragt, die sich jederzeit flexibel unseren Bedürfnissen anpassen. So verwandelt sich die Sitzgruppe “Verona” per Knopfdruck in eine großflächige Sofalandschaft oder eine ergonomisch geformte Relaxliege. Mit wenigen Handgriffen entsteht ein komfortables Bett für den spontanen Übernachtungsbesuch.

Mehr Informationen zu allen Produkten auf ada.at.