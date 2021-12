GESUND mit Genuss

Eine Stunde von Rom entfernt bietet das neue Medical-Wellness-Retreat Palazzo Fiuggi ganzheitliche Erholung, Regeneration und Verjüngung in erlesenem Ambiente. Statt Fasten und Verzicht erwartet den Gast gesunde Spitzenküche.

Eine prachtvolle Magnolienallee führt zum eleganten Jugendstil-Palazzo, der in einer acht Hektar großen Parklandschaft idyllisch auf einem Hügel liegt. Neben ihm erstreckt sich ein weiter Pool, in der Ferne leuchten die Ziegeldächer Fiuggis. Umgeben von Schönheit und Natur, umsorgt von Gesundheitsexperten und verwöhnt durch hervorragende, gesunde Küche kann sich der Gast im Palazzo Fiuggi Wellness Medical Retreat ganz auf sein Wohlbefinden konzentrieren. Als eine Oase der Ruhe bietet das luxuriöse Refugium ideale Bedingungen für einen regenerativen Wellnessaufenthalt mit Langzeitwirkung. Im vergangenen Mai eröffnete es mit 102 feudal eingerichteten Zimmern und Suiten, die der reizvolle Kontrast zwischen historischem Ambiente und modernster Ausstattung prägt.

MEDICAL SPA MIT WOHLFÜHLFAKTOR

Schon seit dem frühen 14. Jahrhundert ist das Quellwasser von Fiuggi für seine positive Wirkung auf das Immunsystem bekannt. Die Lage des Retreats auf 700 Meter Höhe bürgt dazu für saubere, sauerstoffreiche Luft, in der es sich selbst an heißen Sommertagen tief durchatmen lässt. Die gesundheitsfördernde Lage ist indes nur der Anfang: Im Palazzo selbst, der bereits seit 1913 ein feudales Hotel beherbergte, dreht sich seit einer umfassenden Renovierung im Jahr 2020 alles um die ganzheitliche Stärkung von Körper, Geist und Seele. Dafür wurde das ehemalige Konferenzzentrum in einen 6.000 Quadratmeter großen Wellness-und Medizinbereich mit 42 Behandlungsräumen, Thalasso-Pools für Hydrotherapien, Schwimmbecken, Römischen Thermen, Hamam sowie einem Fitnessstudio verwandelt. Auch ein hauseigenes Forschungslabor gehört zum Retreat, dessen Schwerpunkt auf regenerativer Medizin in Zusammenhang mit dem örtlichen Quellwasser liegt. Ein internationales Team aus teils deutschsprachigen Wissenschaftlern und Ärzten sorgt für exakte Diagnosen und individuelle Therapien; unterstützt wird es durch eine hervorragende medizinische Ausstattung mit MRT-und Infrarot-Technologien, Netzhaut-Scanning sowie weiteren diagnostischen Möglichkeiten.

Die gesundheitsfördernden Programme werden individuell auf jeden Gast abgestimmt und verbinden traditionelle Medizin mit westlichem Fortschritt, um Körper und Seele in Einklang zu bringen. Begleitend kann der Gast Wellnessanwendungen buchen -etwa einen tiefenentspannenden Stirnguss.

GESUNDE SPITZENKÜCHE

Dass bei all diesem medizinischen Know-how niemals Klinikatmosphäre entsteht, liegt -außer am erlesenen Ambiente -an der hervorragenden Küche. Starkoch Heinz Beck, dessen Kunst mit drei Michelin-Sternen geadelt wurde, hat zusammen mit Medical Director David Della Morte, Facharzt für Genetik, eine erlesene Spa-Cuisine für den Palazzo Fiuggi komponiert -mit leichten, aber überaus schmackhaften Menüs auf Basis hervorragender biodynamischer Zutaten aus nachhaltiger Landwirtschaft. Essen wird im Retreat als schmackhafte Medizin aufgefasst, die den Körper auf die schönste Art bei der Aktivierung von Zellwegen unterstützt, die mit entzündungshemmenden und entgiftenden Prozessen verbunden sind. Pasta zu Mittag und ein Vier-Gänge-Menü am Abend tragen hier dazu bei, Wohlbefinden und Lebensfreude zu steigern -und der Gast darf ohne einen Hauch schlechten Gewissens genießen.

STÄRKUNG VON KÖRPER UND GEIST

Mastermind hinter dem Projekt ist Lorenzo Giannuzzi, der auch CEO des renommierten Luxus- Sport-Resorts Forte Village auf Sardinien ist. »Unser Ziel ist die vollständige Wiederherstellung der Gesundheit und des Wohlbefindens, indem Immunsystem und Regeneration von Körper und Geist gestärkt werden«, erklärt Giannuzzi, der den Palazzo Fiuggi als eines der weltweit besten Medical-Spa- Retreats positionieren möchte, sein Konzept. Dabei geht es nicht um ein kurzfristiges Aufladen der Batterien, sondern um eine nachhaltige Stärkung von Körper und Seele, die dauerhaft zu mehr Wohlbefinden und Lebensqualität führt.

Im erlesenen Ambiente des Fitnessstudios (li.) werden Pilates, Kraftund Koordinationstraining zum puren Vergnügen. palazzofiuggi.com

Den Standort kennt er in-und auswendig, da er von 1988 bis 1992 bereits als General Manager des Vorgängerhotels tätig war. Schon damals erkannte Giannuzzi das Potenzial des Anwesens und seiner Lage. Um seine Vision eines ganzheitlichen Wellness-Medical-Retreats zu realisieren, werden im Palazzo Fiuggi Elemente aus der traditionellen Medizin mit modernsten Erkenntnissen verbunden -das Beste aus zwei Welten. Im Mittelpunkt stehen Heilung und Prävention. Zur Wahl stehen unter anderem ein »Complete Life Rewind«-Programm, das Körper, Geist und Seele reinigt und die Zellen regeneriert, »Deep Detox«, das lang anhaltend entgiftet, sowie ein Immun-Boost-Programm, das die Abwehrkräfte wirksam stärkt. Buchbar sind sie für eine oder zwei Wochen, und sie werden von einem individuellen Ernährungsplan ergänzt -beste Voraussetzungen also für andauernde Erholung und Regeneration.

Stilvoll sind die Zimmer (li. o.); in der Küche (re. o.) wird nichts dem Zufall überlassen. Der mit modernsten Geräten ausgestattete Fitnessraum lädt zum perfekten Training und beweist, dass Sport und Ambiente einander nicht ausschließen. Im eleganten Bad (re. u.) findet der Gast Entspannung.