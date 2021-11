Glänzende Haare: Die besten Produkte

Gut gepflegt ist halb gewonnen: Gesundes Haar glänzt. Es wirkt luxuriös und sinnlich. Ein Effekt, den man durch die richtigen Produkte und mit ein paar Stylingtricks durchaus verstärken kann.

Die wichtigsten Regeln, um Glanz ins Haar zu bringen: Viel Pflege und die richtige Bürste.

Nach dem Haarewaschen Balsam verwenden. Im Gegensatz zum meist basischen Shampoo hat er einen sauren pH-Wert, wirkt dadurch adstringierend und schließt die Schuppenschicht des Haars. Auf Volumenprodukte sollte man verzichten – sie rauen die Haaroberfläche der Fülle zuliebe bewusst auf. Sehr hilfreich sind dagegen Stylinggeräte mit Ionentechnologie: Sie glätten die Schuppenschicht.

Die richtige Bürste

Für sanftes Entwirren nach der Haarewäsche, »Blow-Dry Brush Classic« von Iconikair, € 25,95, shop.iconikair.com Glanzprodukte wie Seren oder Öle lassen sich mit Naturborstenbürsten besonders fein im Haar verteilen. Dafür einen Tropfen in den Händen verreiben, über die Haarlängen streichen und gründlich durchbürste. »Allround Hair Brush« von Marlies Möller um € 49,90.

Die richtigen Werkzeuge

Sprunghaare nennt man die nachwachsenden kurzen Haare, die oft störend vom Kopf abstehen. Der neue »Flyaway«-Aufsatz von Dyson löst das Problem, indem er die Härchen unter die langen Deckhaare pustet -für eine hochglänzende Optik. Zum »Dyson Supersonic«-Haartrockner, um €39,-. dyson.at Die »Warmluftbürste Sensitive AS540E« von BaByliss formt und trocknet das Haar schonend. Negativ geladene Ionen machen die Haaroberfläche dabei glänzender und glatter. Mit zusätzlichem Glättbürstenaufsatz um €79,99. Glattes Haar wie vom Profi zaubert der ST460E-Sensitive von Babyliss. Sechs unterschiedliche Temperatur-Einstellungen bieten für jede Haarelänge und -stärke die ultimative Glättung, um € 79,99.

Die richtige Pflege

»Hydrate Spray Conditioner« von Authentic Beauty Concept, € 30,-, authenticbeautyconcept.de »Bain Divalent« von Kérastase bei fettem Haar, € 27,95, douglas.at »Smooth & Shine«-Öl von Feschi, € 24,90, feschi.shop »Run-Through Detangling Shampoo« von Oribe, € 50,-, basler-beauty.at 5 »Blow-Dry Brush Classic« von Iconikair, € 25,95, shop.iconikair.com