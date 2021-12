Auffallend Schön: Glitzer-Outfits

Glitzer, Glamour und Gefunkel: Die Roaring Twenties geben auf den Laufstegen wieder den Ton an – damit bekommen Pailletten, Strasssteinchen und Bestickungen tragende Rollen.

Kurz allein reicht nicht immer, manchmal muss es einfach mehr sein – zum Beispiel ein hochgeschlossenes Minidress von Halpern (Bild oben), um € 1 240,-, über matchesfashion.com.

Bucket Hat, mit Kristallsteinchen besetzt, von Prada, um €1 500,-. prada.com Clutch von Alexander McQueen mit Schlagring- Griff, mit Schmucksteinen besetzt, um €3 390,-. alexandermcqueen.com