– WERBUNG –

Modisch, zeitlos, elegant

Die Geschichte der Marke Gloriette geht auf die im Jahre 1863 in Heimarbeit genähten Hemden der Brüder Hönigsberg zurück. Die hervorragende Machart und Liebe zum Detail haben sich herumgesprochen und die Nachfrage nach den Hemden der Gebrüder stieg an. Die Nähe zum Schloss Schönbrunn und der Blick zur Gloriette inspirierte sie ihre Wäscheerzeugnisse diesem edlen Namen zu widmen. Dies war der Beginn der erfolgreichen Laufbahn von Gloriette.

Mit 17.03. 2015 wird das Unternehmen unter die Schirmherrschaft von Lambert Hofer gestellt und als Gloriette Fashion Gmbh neu gegründet. Seit mehr als 100 Jahren wird Tag für Tag dasKnow-how perfektioniert. Stolz blickt Gloriette auf seine Geschichte zurück, mit strebsamem Blick auf die Zukunft. Die Experten wissen, wie man ein richtig gutes Hemd macht. Ein Hemd, das auch in weiteren 100 Jahren modisch sein wird.

Die Gloriette Herbst/Winter 2019 Kollektion trifft die perfekte Balance zwischen modischen Eyecatchern und stilsicheren Allroundern. Geometrische Drucke in Dunkelblau, Weinrot und Erdtönen repräsentieren die aktuellen Trends. Uni-färbige Stoffe in Jeansoptik unterstreichen die Sportlichkeit der Kollektion. Farblich abgestimmte Kombistoffe, mehrfärbige Zierbänder und dezent schimmernde Knöpfe runden den Look perfekt ab.

Die zeitlosen Gloriette-Klassiker:

Mehr Infos zu den Filialen auf: www.gloriette.at und www.gloriette.shop.

